Συνάντηση του Δένδια με την Γκίλφοϊλ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα πραγματοποιήσει σήμερα, Πέμπτη (13/11) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σημειώνεται πως παράλληλα με τις επίσημες συναντήσεις της με κυβερνητικά στελέχη, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα περνά τον ελεύθερο χρόνο της γνωρίζοντας καλύτερα την ζωή στην Ελλάδα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παρουσία της στο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ κόντρα στη Ζαλγκίρις.