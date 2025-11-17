Ενθουσιασμένη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απίστευτη η εμπειρία στην Ελλάδα

Απολαμβάνει την κάθε ημέρα στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η Αμερικανίδα πρέσβειρα στη χώρα μας, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, σε γνωστό στέκι της Αθήνας, αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Πρεσβεία της Ουκρανίας.



Την κ. Γκίλφοϊλ εντόπισε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και η ίδια με προθυμία έκανε δηλώσεις: «Είναι υπέροχη η εμπειρία μου στην Ελλάδα! Νιώθω ότι οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί και πραγματικά είναι μια απίστευτη εμπειρία για μένα και την οικογένεια μου. Αγαπώ τη νυχτερινή ζωή, αγαπώ το φαγητό, τους ανθρώπους, την κουλτούρα. Μου αρέσουν τα γλυκά. Νομίζω θα περάσω τις γιορτές εδώ.

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της Atlantic-See LNG Trade, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της ΑΚΤΩΡ και της ουκρανικής Naftogaz» έγραψε στην ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά τη συνάντησή της με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη μεγάλη αποστολή (από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Route 1) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ουκρανία.



Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η ουκρανική Naftogaz υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας για την περίοδο του χειμώνα, από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.