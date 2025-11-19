Παπασταύρου – Γκίλφοϊλ: Η νέα ενεργειακή συμμαχία που αλλάζει την Ελλάδα και τα Βαλκάνια

Η ενεργειακή σκακιέρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ξαναστήνεται – και αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκονται δύο πρόσωπα: ο Σταύρος Παπασταύρου και η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ . Στο 1ο Energy and Sustainability Knowledge Forum, η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: η Ελλάδα δεν είναι πια «διάδρομος»∙ μετατρέπεται σε δύναμη. Σε πυλώνα. Σε χώρα που πλέον δεν ακολουθεί, αλλά οδηγεί τις εξελίξεις.

Η Ουάσιγκτον βλέπει την Αθήνα ως τον νέο αξιόπιστο παίκτη της περιφέρειας και οι επενδύσεις σε LNG και υδρογονάνθρακες το αποδεικνύουν. Η διατλαντική συνεργασία αποκτά βάθος, δυναμική και –όπως φάνηκε στο Forum– προσωπική χροιά.

Γκίλφοϊλ: «Ιστορική στιγμή – Μόλις ξεκινήσαμε»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ άνοιξε τη συζήτηση με σαφές μήνυμα: ο Λευκός Οίκος αναγνωρίζει την Ελλάδα ως κεντρικό παράγοντα για την ενεργειακή σταθερότητα της Ευρώπης. Η νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία για αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας δεν είναι απλώς εμπορική – είναι γεωπολιτική. «Στρατηγικό επίτευγμα που αλλάζει τα δεδομένα», όπως τόνισε.

Με αναφορές στις τριμερείς συνεργασίες ExxonMobil–Energean–HELLENiQ ENERGY, η Γκίλφοϊλ έκανε ξεκάθαρο ότι η Ουάσιγκτον χτίζει μαζί με την Αθήνα έναν νέο ενεργειακό άξονα που απομακρύνει οριστικά τη ΝΑ Ευρώπη από το ρωσικό αέριο.

Και δεν έκρυψε την προσωπική της σχέση με τον Πρωθυπουργό: μετέφερε τη φράση του Μητσοτάκη –«defining milestones for the nation’s energy future»– για να υπογραμμίσει πως βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας μεγάλης μετάβασης.

Σταύρος Παπασταύρου - Κίμπερλι Γκίλφοιλ / Φωτ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Παπασταύρου: «Την ίδια γλώσσα μιλάμε – με αυτοπεποίθηση»

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, αναγνώρισε δημόσια τον ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβειρας: «Μας εμπιστεύτηκε πριν καν πατήσει το πόδι της στη χώρα». Η φράση δεν ήταν τυχαία, ούτε διπλωματική. Αποτύπωσε το κλίμα των διαπραγματεύσεων που κορυφώνονται τους τελευταίους δέκα μήνες.

Η συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ, όπως λέει ο ίδιος, «έχει κοινή γλώσσα και κοινό στόχο». Και αυτή η γλώσσα δεν είναι άλλη από την επιτάχυνση των επενδύσεων, την αναβάθμιση του Vertical Corridor και την πλήρη απεξάρτηση από τη Μόσχα μέχρι το 2027.

Ο Σταύρος Παπασταύρου έδειξε και τις προκλήσεις: περιβαλλοντικές άδειες, θωράκιση υποδομών, αποτροπή παράπλευρων ροών ρωσικού αερίου. Όμως η φράση-κλειδί ήταν μία: «Είμαστε μόνο στην αρχή – αλλά η αρχή είναι ήδη ισχυρή».

Σταύρος Παπασταύρου - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Ανδρέας Σιάμισιης/ Φωτο: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Σιάμισιης: Ο ρεαλισμός επιστρέφει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί

Ο CEO της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, έδωσε τον τόνο της πραγματικότητας: «Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε – χρειαζόμαστε αληθινές αποφάσεις». Με ψυχραιμία περιέγραψε μια Ευρώπη που εγκαταλείπει την «υπερβολική φιλοδοξία» των προηγούμενων ετών και στρέφεται σε πιο ρεαλιστικές πολιτικές.

Έδειξε με στοιχεία τον ρόλο της Ελλάδας:

Πρωτοπόρος στον απεγκλωβισμό από το ρωσικό αέριο.

Κέντρο διαμετακόμισης ενέργειας προς Κεντρική Ευρώπη και Ουκρανία.

Παίκτης-κλειδί στον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος «είναι περισσότερο φιλοσοφία παρά σχέδιο χαρτιού».

Σημαντική αναφορά: ο αγωγός Θεσσαλονίκης–Σκοπίων που επαναλειτουργεί μετά από 15 χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, λειτουργεί ως «ενεργειακός εξισορροπητής» στα Βαλκάνια.

Και με το βλέμμα στο μέλλον, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μπορεί να γίνει εξαγωγέας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, αρκεί να τρέξουν επενδύσεις και ρυθμιστικά πλαίσια χωρίς καθυστερήσεις.

Η νέα εποχή είναι εδώ – και έχει ελληνική υπογραφή

Το Forum δεν ήταν ακόμη ένα «ενεργειακό συνέδριο». Ήταν το σημείο όπου Ελλάδα και ΗΠΑ έδειξαν σε πραγματικό χρόνο ότι συμπλέουν. Ότι βλέπουν το ίδιο μέλλον. Ότι οι επενδύσεις LNG, οι έρευνες υδρογονανθράκων και ο Vertical Corridor δεν είναι ξεκομμένα projects, αλλά ένα ενιαίο σχέδιο ασφαλείας, ισχύος και προοπτικής.



Και στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου βρίσκονται δύο πρόσωπα που μοιάζουν να έχουν ήδη δημιουργήσει ένα σταθερό κανάλι εμπιστοσύνης: η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Σταύρος Παπασταύρου.