Σταύρος Παπασταύρου: «Η Ελλάδα δεν θα μιζεριάσει – Ξεκινάμε σεισμικές έρευνες τον Μάρτιο»

Με αιχμηρές τοποθετήσεις και εμφανή διάθεση να κλείσει μέτωπα αμφισβήτησης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μίλησε στο Action για τις μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση αλλά και για τις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο υπουργός υπενθύμισε στους πολιτικούς του αντιπάλους, που κατηγορούν την κυβέρνηση για μυστικές συμφωνίες, ότι η συμφωνία με την Exxon έχει ήδη περάσει από τη Βουλή, ενώ η αντίστοιχη με την Chevron βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται να έρθει στο Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του έτους. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η μεγαλύτερη εισηγμένη πετρελαϊκή εταιρεία έρχεται και λέει ‘θέλω να επενδύσω’. Θα πούμε όχι;» Στόχος είναι οι σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν τον Μάρτιο, εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι αναφορές σε μυστικές διαδικασίες υποβαθμίζουν την αξία των δημόσιων διαλόγων και των θεσμών. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει τις διενέξεις μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων και την ανάγκη για ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία.

Lng για Ουκρανία – «Δεν είναι διακρατική συμφωνία»

Ο Παπασταύρου, απαντώντας στις αιχμές για μυστικές συμφωνίες της κυβέρνησης, διευκρίνισε ότι η συμφωνία για αποστολή LNG στην Ουκρανία «δεν είναι διακρατική αλλά εμπορική, μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών», και ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά πως οι συμφωνίες έγιναν μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και όχι κυβερνήσεων. Τα πρώτα φορτία αναμένεται να φύγουν τον Ιανουάριο, όπως σημείωσε ο υπουργός.

Κριτική στη Διαμαντοπούλου: «Αδυνατεί να δει τη μεγάλη εικόνα»

Ο Σταύρος Παπασταύρος σχολίασε με έντονο τρόπο τη στάση της Άννας Διαμαντοπούλου , σημειώνοντας πως η κριτική της είναι «μίζερη» και πως αδυνατεί να αντιληφθεί ότι οι ενεργειακές συμφωνίες «δεν είναι επιτυχίες ενός κόμματος αλλά της Ελλάδας». Υπενθύμισε μάλιστα ότι πολλές από αυτές ξεκίνησαν επί υπουργίας Γιάννη Μανιάτης , λέγοντας: «Υπάρχουν ζητήματα υπεράνω κομματικών γραμμών».

Βολές κατά Φάμελλου: «Ή αδαής ή προκλητικός συκοφάντης»

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο , ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη σύμβαση για τους υδρογονάνθρακες της Κρήτης.

«Έχει υπογράψει τη συμφωνία της TOTAL ( σημ: τότε αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος συνυπέγραψε το πλαίσιο συνεργασίας με την Total–Exxon–ΕΛΠΕ.) Ή είναι αδαής ή είναι προκλητικός συκοφάντης. Δεν επιτρέπεται να μιζεριάζουμε», είπε ο υπουργός, κατηγορώντας τον για σκόπιμη παραπληροφόρηση.

Για την Κρήτη και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τις θαλάσσιες έρευνες νοτίως της Κρήτης. «Ελλάδα και Λιβύη σέβονται τη μέση γραμμή. Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει υλοποιηθεί στα συγκεκριμένα έργα».

Απάντηση στη Ζαχάροβα: «Ανεπίτρεπτες δηλώσεις»

Σκληρή ήταν και η απάντησή του στις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα: «Είναι ανεπίτρεπτο να αμφισβητεί το αυτονόητο δικαίωμα της Ελλάδας να αναπτύξει την αμυντική της πολιτική. Και μάλιστα όταν δεν λέει λέξη για την εισβολή στην Κύπρο».

Για τον Τσίπρα

Ο υπουργός, ερωτηθείς αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξης Τσίπρας , σημείωσε πως έχει διαβάσει πολλές «τοξικές δηλώσεις» του Αλέξη Τσίπρα που αφορούν τον ίδιο και την οικογένειά του. Μάλιστα ο κ. Παπασταύρου έστειλε με νόημα μήνυμα στον πρώην πρωθυπουργό σημειώνοντας «πέρα από το περιτύλιγμα, πρέπει να αλλάξεις το περιεχόμενο αν θες να κάνεις rebranding».

