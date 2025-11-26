Παπασταύρου: «Η επιλογή της Ελλάδας ως πύλη εισόδου του φυσικού αερίου των ΗΠΑ μας δίνει ασφάλεια»

Απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα της λειψυδρίας καθώς και για τα ενεργειακά έδωσε ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Action 24 το βράδυ της Τετάρτης (26/11).

Όσον αφορά την πρόσφατη είδηση πως η Αττική θα τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαίωσε πως δεν θα έχει επιπτώσεις στους πολίτες αναφέροντας: «Αυτό δεν σημαίνει άμεσα ή έμμεσα μέτρα για τους πολίτες. Τι σημαίνει; Επιτάχυνση διαδικασιών και ολοκλήρωσης έργων. Είναι εντυπωσιακό πως κάθε 25-30 χρόνια αντιμετωπίζει μια κρίση και εμφανίζεται η ανάγκη η Αττική να κάνει ένα μεγαλόπνοο έργο που θα της εξασφαλίσει παροχή ύδατος για τα επόμενα 20-30 χρόνια».

Αναφορικά με το αποτύπωμα των ενεργειακών συμφωνιών που έκανε πρόσφατα η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε: «Το γεωπολιτικό πλαίσιο είναι μια κινούμενη άμμος. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει προς τα που θα κινηθεί η γεωπολιτική κατάσταση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής θέσης, των υποδομών που έχει, της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, αναδεικνύεται σε έναν στρατηγικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική συμφωνούν, στην αποσύνδεση από το Ρωσικό φυσικό αέριο και εκεί η χώρα μας παίζει στρατηγικό ρόλο. Η επιλογή της χώρας μα ως πύλη εισόδου του φυσικού αερίου μας δίνει ασφάλεια».

«Ο δεδομένος απεδείχθη σταθερός, αξιόπιστος - Η Τουρκία επέλεξε να πατά σε δυο βάρκες»

Ο Υπουργός Ενέργειας επισήμανε ότι πολλοί στην Ελλάδα έλεγαν με σκωπτικό τρόπο πως η χώρα μας αποτελούσε δεδομένο σύμμαχο των ΗΠΑ και δεν κερδίζαμε τίποτα. Όμως τώρα, που η Αμερική ζητά από την Τουρκία να αποκοπεί από το Ρωσικό φυσικό αέριο επέλεξαν την Ελλάδα για πύλη εισόδου του Αμερικανικού LNG. «Αυτό μας δίνει ενεργειακή ασφάλεια και δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω υποδομών. Είναι σαφές ότι η Τουρκία επέλεξε να πατάει σε δύο βάρκες. Να τα έχει καλά και με την Αμερική, να τα έχει καλά και με τη Ρωσία. Και σε ένα βαθμό, για να είμαστε ειλικρινείς, και εμείς εδώ στη χώρα μας, αυτό δεν το επαινούσαμε, αλλά το θεωρούσαμε ότι είναι το έξυπνο ενώ εμείς είμαστε δεδομένοι και χωρίς αποτέλεσμα. Και τελικά το έξυπνο αποδείχθηκε εξυπνάκικο, γιατί στη συνάντηση του Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Τράμπ είπε στον Ερντογάν δημόσια ότι πρέπει να σταματήσει. Και ο δεδομένος απεδείχθη σταθερός, απεδείχθη αξιόπιστος και απεδείχθη αυτός με τον οποίο επιλέγω να συνεργαστώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει εθνικό πρόσημο. Και εδώ θέλω να σταθώ. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή εθνική συναίνεση».

Κλείνοντας, σχετικά με την υπόθεση Novartis και τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχολίασε πως «την περίοδο 2015-2019, έπεσε η σκυτάλη στους κανόνες του παιχνιδιού. Υπήρξε παραχάραξη της αστικής δημοκρατίας. Εργαλειοποίηθηκε η δικαιοσύνη μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξαναγίνει. Υπήρχε μια αίσθηση το 2015-2016 ότι βγήκαμε και επανεκλεγήκαμε και κάνουμε ότι θέλουμε».