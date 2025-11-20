Νέα πρόκληση από Ζαχάροβα: «Θα απαντήσει η Ρωσία για την κοινή παραγωγή drones Ελλάδας - Ουκρανίας»

Νέα «πυρά» στην Αθήνα εξαπολύει η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία υποστήριξε ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια «προκλητική, αντιπαραθετική πορεία» εναντίον της Ρωσίας και προχωρά σε «ανοιχτά εχθρικά βήματα».

Μάλιστα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα «απαντήσει» στην απόφαση της Ελλάδας να παράξει και να χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα μαζί με την Ουκρανία. Κάτι που είχε διατυπωθεί στην κοινή δήλωση επτά σημείων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμρ Ζελένσκι, μετά την πρόσφατη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, σε ενημέρωση δημοσιογράφων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, δήλωσε: «Η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, αντιπαραθετική πορεία προς τη Ρωσία, λαμβάνοντας ανοιχτά μη φιλικά βήματα».

Συνεχίζοντας σημείωσε πως η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που έστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τα οποία οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις «χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας». Και πρόσθεσε μάλιστα η κα Ζαχάροβα πως αυτό συμβαίνει «παρά το γεγονός ότι Έλληνες ζουν σε αυτές τις περιοχές από αμνημονεύτων χρόνων».



«Οι λεγόμενες συμφωνίες με το "ναζιστικό" καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και χρήσης μη επανδρωμένων ναυτικών οχημάτων, ήταν περαιτέρω επιβεβαίωση», σημείωσε. «Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες της συλλογικής Δύσης που αποσκοπούσαν στο να νικηθεί η Ρωσίας στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από εμάς και θα ακολουθήσει μια κατάλληλη απάντηση».