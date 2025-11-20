Η Αθήνα απάντησε στη ρωσική πρόκληση: «Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται»

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», υπογραμμίζει η Αθήνα απαντώντας στην πρόκληση από τη Μόσχα που έγινε σήμερα δια στόματος της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρίας Ζαχάροβα.

Συγκεκριμένα, διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανέφεραν με νόημα: «Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή «επίθεση» από τη Μαρία Ζαχάροβα κατά της Αθήνας, ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγο διάστημα. Στις αρχές Οκτωβρίου, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, είχε κάνει μια προκλητική δήλωση για την Κύπρο, με την οποία ουσιαστικά υπερασπίζονταν εμμέσως τόσο την Τουρκία (χωρίς να την κατονομάζει) για την εισβολή του 1974 στην Κύπρο, όσο και τη Βόρεια Μακεδονία στην αντιπαράθεση με την Ελλάδα για το θέμα της ονομασίας.

Και τότε όμως το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών δεν «σίγησε». Διπλωματικές πηγές από την Αθήνα απέκρουσαν τις ρωσικές αναφορές, τονίζοντας με έμφαση τον διεθνή χαρακτήρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και παραπέμποντας το Κρεμλίνο στις ίδιες του τις δημόσιες τοποθετήσεις. Το ελληνικό ΥΠΕΞ ήταν κατηγορηματικό ως προς την πάγια θέση της Ελλάδας και της διεθνούς κοινότητας για την κυπριακή τραγωδία, ζητώντας από τη Ρωσία να αναγνωρίσει τα γεγονότα όπως έχουν καταγραφεί.