Πιέσεις από ΗΠΑ σε Κίεβο να δεχτεί το σχέδιο Τραμπ: «Έχετε μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών»

Αφόρητες πιέσεις δέχεται το Κίεβο για να δεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο όμως, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περισσότερο παράδοση θυμίζει παρά ειρήνη.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπεται μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας εκτός ΝΑΤΟ, με συνταγματικές δεσμεύσεις.

Την ίδια ώρα, η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά εδάφη, ενώ η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς, με κάποιες ζώνες υπό ρωσικό έλεγχο.

Παράλληλα, προβλέπεται διάλογος ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας και απαγόρευση ανάπτυξης στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Το κείμενο προβλέπει ακόμη ότι ο ουκρανικός στρατός θα περιοριστεί σε 600.000 μέλη, ότι το NATO θα δεσμευτεί να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία αλλά ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα έχουν βάσεις στην Πολωνία.

Ζελένσκι: «Θέλουμε μία αξιοπρεπή συμφωνία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες Πέμπτη μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία (…) Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνικής μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη συνάντησή του ουκρανού προέδρου με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Η πρόταση που υπέβαλε η Ουάσιγκτον στο Κίεβο ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου προβλέπει ότι η Κριμαία και οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - περιοχή γνωστή επίσης ως Ντονμπάς - θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές» από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, «συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει άμεσα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος οι σημαντικές αντιρρήσεις του Κιέβου.

Το σχέδιο συντάχθηκε μετά από διαβουλεύσεις με τη Μόσχα

Σύμφωνα με το Axios, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας επιβεβαίωσαν ότι οι δύο χώρες διεξήγαγαν μυστικές διαβουλεύσεις για τη σύνταξη του ειρηνευτικού σχεδίου τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορούσε τόσο τα ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα όσο και τον ίδιο τον πόλεμο.

Η σύνταξη του σχεδίου φέρεται να έγινε υπό την ηγεσία του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Μόσχα, σε συνεννόηση με τον Ρώσο ομόλογό του Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Ο Ντμιτρίεφ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές του σχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι η θέση της Ρωσίας «πραγματικά ακούστηκε». Παράλληλα, ανέφερε ότι πέρασε τρεις ημέρες συζητώντας με τον Γουίτκοφ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μαϊάμι στα τέλη του περασμένου μήνα.

Όπως σημείωσε ο Γουίτκοφ, το σχέδιο βασίζεται στις αρχές που θεσπίστηκαν στη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκα τον Αύγουστο, δηλαδή την παραχώρηση εδαφών σε αντάλλαγμα για μια ασφαλή ειρήνη -με γενικό στόχο να βρεθεί τρόπος για να «επιτευχθεί διαρκής ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία».