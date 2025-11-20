«Αυτό δεν είναι ειρήνη αλλά παράδοση»: Οργή στην Ουκρανία για το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ

Έντονη διπλωματική κινητικότητα προκαλεί το νέο σχέδιο 28 σημείων που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το σχέδιο, σύμφωνα με ουκρανικές και αμερικανικές πηγές, προβλέπει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία και αυστηρούς περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις – στοιχεία που το Κίεβο χαρακτηρίζει «κομμένα και ραμμένα» στα μέτρα της Μόσχας.

Σύμφωνα με το Axios, η πρόταση προβλέπει ότι η Ρωσία θα διατηρήσει τον έλεγχο της Κριμαίας αλλά και επιπλέον τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας, ακόμη και περιοχών που σήμερα δεν ελέγχει. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία και την Ευρώπη απέναντι σε πιθανές μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ

Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το σχέδιο προβλέπει:

Άμεση κατάπαυση του πυρός με αμερικανική εποπτεία

Αναγνώριση από το Κίεβο της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία και σε εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας

Περιορισμό του ουκρανικού στρατού σε περίπου 400.000 στρατιώτες

Αποστρατιωτικοποίηση συγκεκριμένων περιοχών

Απαγόρευση χρήσης ουκρανικών πυραύλων μεγάλης εμβέλειας

Δημιουργία διεθνούς επιτροπής επιτήρησης με συμμετοχή ΗΠΑ και Τουρκίας, σύμφωνα με τη Moscow Times

Η θέση της Ουκρανίας

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε οποιαδήποτε ιδέα που προϋποθέτει απώλεια εδαφικής κυριαρχίας.

«Η Ουκρανία επιθυμεί ειρήνη, όχι παράδοση», δήλωσε, τονίζοντας ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της χώρας.

Παράλληλα σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και ο Τραμπ «διαθέτουν την απαραίτητη ισχύ για να τερματιστεί ο πόλεμος», ενώ χαιρέτισε την τουρκική προσπάθεια να συμβάλει σε νέες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η στάση της Μόσχας

Το Κρεμλίνο εμφανίζεται προσεκτικά θετικό. Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, ωστόσο ρωσικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι το σχέδιο «κινείται στη σωστή κατεύθυνση», καθώς καλύπτει βασικά στρατηγικά αιτήματα, όπως:

διατήρηση των εδαφικών κεκτημένων

περιορισμό των ουκρανικών δυνατοτήτων

αποτροπή μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Αντιδράσεις από Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι καμία πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αν δεν προστατεύει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Αντίθετα, το Λονδίνο εξέφρασε υποστήριξη στις αμερικανικές προσπάθειες, με εκπρόσωπο του βρετανικού ΥΠΕΞ να αναφέρει ότι «η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να τερματίσει τον πόλεμο άμεσα αποσύροντας τις δυνάμεις της».

Διπλωματικές προοπτικές

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ενεργοποίηση της Ουάσιγκτον, σε συνδυασμό με την εμπλοκή της Τουρκίας και της Βρετανίας, μπορεί να δημιουργήσει νέα δυναμική για συνομιλίες. Ωστόσο, οι όροι που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θεωρούνται ιδιαιτέρως δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί από το Κίεβο.