Πρόταση ειρήνης από Τραμπ με βαρύ τίμημα για Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών, όπλων και μείωση στρατού

Βαρύ το τίμημα για την Ουκρανία μετά την παρουσίαση, το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, ενός σχεδίου 28 σημείων από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, η Ουάσιγκτον προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη, όπλα και να μειώσει τον στρατό της. Το σχέδιο φέρεται να έχει εκπονηθεί σε συνεννόηση με τη Ρωσία όπως σημειώνει το Sky News.

Από την πλευρά του, το διεθνές πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν τονίσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «πρέπει να αποδεχτεί τα βασικά σημεία ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου».

Τα σημαντικά σημεία του σχεδίου

Σύμφωνα με το Axios το σχέδιο προβλέπει ότι:

Η Ρωσία θα αποκτήσει de facto έλεγχο του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ (γνωστά ως Ντονμπάς), παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 12% της επικράτειας.

Οι περιοχές στο Ντονμπάς από τις οποίες θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, καθώς η Ρωσία δεν θα μπορεί να τοποθετήσει στρατεύματα εκεί.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια, οι τρέχουσες γραμμές ελέγχου θα παραμείνουν ως επί το πλείστον ως έχουν, με τη Ρωσία να επιστρέφει κάποια εδάφη, υπό την επιφύλαξη διαπραγματεύσεων.

Στο σχέδιο, αναφέρεται παράλληλα ότι η Ουκρανία αλλά και η Ευρώπη θα λάβουν ως αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο πρακτορείο Axios ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Η άποψη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα πάντα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, είναι ότι η Ουκρανία είναι πιθανό να χάσει τα εν λόγω εδάφη ούτως ή άλλως εάν ο πόλεμος συνεχιστεί και «επομένως είναι προς το συμφέρον της να καταλήξει σε συμφωνία τώρα».

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν εκτός από την παραχώρηση εδαφών και ορισμένες υποχωρήσεις από την Ουκρανία, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Τα δύο πιο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες για την Ουκρανία μέχρι στιγμής είναι: ποιος θα ελέγχει ποια περιοχή μόλις τελειώσει ο πόλεμος και πώς μπορεί η Ουκρανία να έχει διαβεβαιώσεις ότι η Ρωσία δεν θα της επιτεθεί ξανά στο μέλλον.

Κατάρ και Τουρκία γνωρίζουν για το σχέδιο

Σύμφωνα με δύο πηγές με άμεση γνώση που μίλησαν στο Axios, το Κατάρ και η Τουρκία εμπλέκονται στη σύνταξη του νέου σχεδίου Τραμπ και στην υποστήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης των ΗΠΑ.

«Η μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας βοήθησε στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε μία από τις πηγές.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ συμμετείχε στις συνομιλίες μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ούμεροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανέφεραν οι πηγές.

Αν και ο Στιβ Γουίτκοφ είχε προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Άγκυρα, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε όταν κατέστη σαφές ότι ο Ζελένσκι υπαναχωρούσε από τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί με τον Ούμεροφ και δεν ενδιαφερόταν να συζητήσει το σχέδιο Τραμπ. Αντίθετα, ο Ζελένσκι ταξίδευε στην Άγκυρα με ένα άλλο σχέδιο που είχε συνταχθεί με Ευρωπαίους εταίρους, το οποίο η Ρωσία δεν θα αποδεχτεί ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι

Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε ένα σημαντικό πισωγύρισμα για το Κίεβο, αφού τη μερίδα του λεόντος παίρνει η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία. Άλλωστε, ο Ζελένσκι έχει να αντιμετωπίσει ένα σκάνδαλο διαφθοράς αφού το κοινοβούλιο απέπεμψε τους υπουργούς Ενέργειας και Δικαιοσύνης την Τετάρτη.

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο είχε λάβει «σήματα» σχετικά με μια σειρά από αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει συζητήσει με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε κανένα ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, ανέφερε η πηγή.

Ωστόσο, η πρόταση Τραμπ προκάλεσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των κρατικών ομολόγων της Ουκρανίας εδώ και μήνες.

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ζελένσκι», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος ενώ ισχυρίστηκε ότι «μπορεί να έρθει στην Ουάσινγκτον για να το συζητήσει, αν το θέλει».

Ζελένσκι: Να γίνει ανταλλαγή αιχμαλώτων

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Άγκυρα όπου συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, σημείωσε ότι η Ουκρανία ευελπιστεί σε αναβίωση της διαδικασίας ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία πριν από το τέλος του έτους.

Έχοντας στο πλευρό του τον τούρκο ομόλογό του, ο Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο υπολογίζει στις διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας η οποία επιθυμεί να συμβάλει στις διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Φυσικά, είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Επί του παρόντος έχουν ενεργοποιηθεί πολλές διαδικασίες και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν εστιάσει στην επίτευξη ειρήνης», είπε ο Ζελένσκι στην Άγκυρα.

Ο Ζελένσκι, αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο την Πέμπτη αφού επιστρέψει από την Άγκυρα.