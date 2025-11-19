Ουκρανία: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από ρωσικές επιθέσεις - «Αγνοείται» το σχέδιο ειρήνευσης

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τουλάχιστον 19 άτομα έχουν σκοτωθεί από ρωσικές επιθέσεις στη δυτική ουκρανική πόλη Τερνόπιλ. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τα 16 θύματα που ανέφερε η ουκρανική αστυνομία νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, το πρωί. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται καθώς οι διασώστες ψάχνουν τα κατεστραμμένα κτίρια.

Εκτός από την Τερνόπιλ, στόχος των ρωσικών επιθέσεων αποτέλεσαν επίσης οι περιοχές Λβιβ και Ιβάνο-Φρανκίφσκ, ενώ επιδρομή με drones έβαλε στο στόχαστρο για τρίτη συνεχόμενη νύχτα το Χάρκοβο, που βρίσκεται στα βορειανατολικά. Οι επιθέσεις έπληξαν κτίρια κατοικιών και άφησαν πίσω τους περίπου 64 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 14 παιδιά.



Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε 470 drone και 48 πυραύλους διαφόρων τύπων το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Ουκρανοί βρήκαν καταφύγιο στο μετρό του Κιέβου - Δείτε το βίντεο με τα όσα περιγράφουν:

Η γειτονική Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, αντέδρασε κλείνοντας το αεροδρόμιό της και στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Η Ρουμανία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, έστειλε μαχητικά αεροσκάφη μετά την είσοδο ενός drone στον εναέριο χώρο της.

Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ότι η Ουάσιγκτον και η Μόσχα συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είπε ότι δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο για πιθανές ειρηνευτικές προτάσεις μετά τη σύνοδο κορυφής των προέδρων Πούτιν-Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.



«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση του Τύπου.



Ερωτηθείς να διευκρινίσει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σύγκριση με τις προτάσεις του Πούτιν το 2024, ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχουν νεότερα πέραν των συζητήσεων στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ.



Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται ρωσικές και αμερικανικές πηγές, το σχέδιο αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την ασφάλεια στην Ευρώπη και τις σχέσεις Μόσχας-Ουάσιγκτον, αλλά δεν επιλύει εδαφικά ζητήματα.

Ρωσία: Η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων

Σημειώνεται ότι τα ρωσικά πλήγματα έρχονται μία ημέρα αφού το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εκτόξευσαν τέσσερις αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην περιφέρεια Βαρόνεζ, στο νότιο τμήμα της επικράτειάς της. Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη.



Το Κίεβο παρέλαβε πυραύλους αυτού του τύπου το 2023 από τις ΗΠΑ, ωστόσο αρχικά η Ουάσιγκτον περιόριζε τη χρήση τους αποκλειστικά στην ουκρανική επικράτεια.

«Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας S-400 και συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων και πυροβόλων Pantsir κατέρριψαν όλους τους πυραύλους ATACMS», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.



Συντρίμμια των κατεστραμμένων πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στις οροφές οίκου ευγηρίας και ορφανοτροφείου, καθώς και σπιτιού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Συμπλήρωσε, δε, πως εκτοξεύτηκαν πύραυλοι Iskander-M για να καταστραφούν τα συστήματα αυτά εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων.

