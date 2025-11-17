Σκιές σύρραξης πάνω από την Ευρώπη: Γιατί στρατηγοί και πολιτικοί μιλούν για «προπολεμική κατάσταση»

Σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού βρίσκονται Πολωνία και Γερμανία καθώς με επίσημες δηλώσεις από τα χείλη των Α/ΓΕΕΘΑ και υπουργού Άμυνας αντίστοιχα οι δυο αυτές χώρες εκφράζουν ανοιχτά τον φόβο για την ρωσική επιθετικότητα.

Η κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, η εξασφάλιση της παροχής ενέργειας στην Ουκρανία για τον χειμώνα μέσω του αμερικανικού LNG αλλά και αυξανόμενες περιπτώσεις δολιοφθορών σε Πολωνία και Γερμανία έχουν θέσει σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τις μυστικές υπηρεσίες αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις.

Η πιο πρόσφατη πράξη δολιοφθοράς στην ανατολική Πολωνία στο σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει την Βαρσοβία με το Λούμπλιν, μια κρίσιμη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί από την πολωνική πρωτεύουσα στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία έχει προκαλέσει αναταραχή στην Πολωνία.

Στρατηγός Βιέσουαφ Κουκούουα: «Είναι κατάσταση προπολεμική»

Ενδειτικό της ανησυχίας που υπάρχει στην Πολωνία είναι οι δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατηγού Βιέσουαφ Κουκούουα (Wiesław Kukuła). Σε συνέντευξή του στο πολωνικό κρατικό ραδιόφωνο ο Αρχηγός του πολωνικού ΓΕΕΘΑ προειδοποίησε ότι η Ρωσία «έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για πόλεμο. Χτίζει εδώ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για πιθανή επίθεση στο πολωνικό έδαφος».

Οι αναφορές του σχετίζονταν με μία σειρά κυβερνοεπιθέσεων και πράξεων δολιοφθοράς. Στη συνέντευξή του στο Πολωνικό Ραδιόφωνο, ο στρατηγός διαβεβαίωσε ότι είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στην απειλή με διάφορους τρόπους.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου μιλά για υβριδικό πόλεμο

Στη συνέντευξη στο Πολωνικό Ραδιόφωνο, ο Στρατηγός Κουκούουα ρωτήθηκε επίσης για την κατεστραμμένη σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβίας-Λούμπλιν στην πόλη Μίκα (Επαρχία Γκάρβολιν, Βοϊβοδάτο της Μαζοβίας). «Αν κάποιος έχει βρεθεί σε πόλεμο, γνωρίζει ότι αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι πόλεμος, είναι όντως μία προπολεμική κατάσταση ή κάτι που ονομάζουμε κοινώς υβριδικό πόλεμο», είπε στη συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε προτού ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε συμβεί πράξη δολιοφθοράς και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε υποστεί ζημιά από εκρηκτικό μηχανισμό.

«Πράγματι, όλα δείχνουν ότι αυτό το συμβάν ενδέχεται να έχει χαρακτηριστικά δολιοφθοράς», δήλωσε ο επικεφαλής του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι πρέπει να αναμένεται η τελική θέση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοίκησης επί του θέματος.

Στρατηγός Κουκούουα: Ο αντίπαλος έχει ξεκινήσει την περίοδο προετοιμασίας για πόλεμο

Ο στρατηγός ρωτήθηκε τι καταδεικνύει η σειρά κυβερνοεπιθέσεων και πράξεων δολιοφθοράς. «Ο αντίπαλος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για πόλεμο. Χτίζει εδώ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον που αποσκοπεί στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, σε βασικούς φορείς όπως οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία, και στη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για πιθανή επίθεση στο πολωνικό έδαφος», απάντησε.

«Αυτό είναι τυπικό του 1939, αλλά στην πραγματικότητα προηγήθηκε πολλών ένοπλων συγκρούσεων και συνέβη και σε περιόδους που αυτές οι ένοπλες συγκρούσεις δεν εκδηλώθηκαν. Τονίζω για μία ακόμη φορά: αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία σήμερα είναι η στάση μας, η αντίδρασή μας», είπε.

Τονίζοντας ότι η δημοκρατία είναι η υψηλότερη αξία, ο Στρατηγός Βιέσουαφ Κουκούουα διαβεβαίωσε ότι δεν είμαστε απροστάτευτοι. «Πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε συμμετρικά ή ασύμμετρα σε αυτού του είδους τις απειλές με διάφορους τρόπους. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα ολόκληρο φάσμα απαντήσεων ως προς αυτό, και είναι απλώς θέμα απόφασης το αν θα τις χρησιμοποιήσουμε ή όχι», δήλωσε.

Πιστόριους: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

ΟΙ δηλώσεις του Πολωνού Αρχηγού ΓΕΕΘΑ έρχονται να «κουμπώσουν» με όσα δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας. Ο Μπόρις Πιστόριους εξέρασε την πεποίθησή του ότι μια σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας πριν από το 2029 είναι αναπόφευκτη, αναφερόμενος στις θεωρίες στρατιωτικών αναλυτών που ισχυρίζονται ότι η Ευρώπη ίσως να έζησε φέτος το τελευταίο της «ειρηνικό» καλοκαίρι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους υποστήριξε «πάντα λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί το 2029. Ωστόσο, τώρα υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι είναι πιθανό ήδη από το 2028, και ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν μάλιστα ότι βιώσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Πιστόριους σημείωσε επίσης ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ για πιθανή αντιπαράθεση με τη Ρωσία καθώς ο πόλεμος δεν είναι θεωρητικός. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι επί του παρόντος η συμμαχία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες αποτροπής, συμπεριλαμβανομένων τόσο συμβατικών όσο και πυρηνικών μέσων. Όπως υποστήριξε, αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας, παρά την αύξηση των εντάσεων.