SAFE: Μέσα ο Καναδάς - Έξω παραμένει η Τουρκία από τον μηχανισμό άμυνας της Ευρώπης

Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), η οποία θα δώσει σε καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/12) από το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι.

«Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει σημαντικά κενά δυνατοτήτων, θα διευρύνει τις αγορές για τους Καναδούς προμηθευτές και θα προσελκύσει στον Καναδά ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό», αναφέρει η ανακοίνωση.

Canada has officially joined the EU’s €150 billion SAFE defense procurement program, the first non-EU country to do so. The agreement allows Canadian firms to participate in EU-financed defense projects, boosting joint capabilities. Fifteen EU members have included Ukraine… pic.twitter.com/YwhJymbe6H — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2025

Το SAFE – ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 δισ. ευρώ για προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού – δημιουργήθηκε φέτος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την άμυνά της έως το 2030, εν μέσω ανησυχίας για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση και αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το βέτο που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την απαίτηση της Ελλάδας και της Κύπρου για τη συμμετοχή της Τουρκίας στον μηχανισμό.