Πολωνία: Με το δάχτυλο στην σκανδάλη τα Χριστούγεννα - Ο στρατός στη φύλαξη κρίσιμων υποδομών

Σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού τίθεται η Πολωνία. Μετά τις απατωτές περιπτώσεις δολιοφθοράς αλλά και την πρόσφατη μαζική εισβολή ρωσικών drones -τον περασμένο Σεπτέμβριο- η Βαρσοβία φοβάται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για μια μεγάλη ρωσική δολιοφθορά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Υψηλόβαθμοι Πολωνοί αξιωματούχοι καθημερινά με δηλώσεις τους προετοιμάζουν τους πολίτες για παν ενδεχόμενο.

Την ίδια ώρα ο στρατός ενεργοποιείται για την φύλαξη κρίσιμων υποδομών. Η Πολωνία θα αναπτύξει 10.000 στρατιώτες για να συνδράμουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως οι σιδηρόδρομοι, δήλωσε την Τετάρτη (19/11) ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς μετά την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή το περασμένο Σαββατοκύριακο, για την οποία η Βαρσοβία κατηγόρησε τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Βίσλαφ Κουκούουα δήλωσε πως η επερχόμενη περίοδος των Χριστουγέννων θα μπορούσε να εκληφθεί από τους εχθρούς της Πολωνίας ως μια καλή ευκαιρία για δολιοφθορά.

Ουκρανοί φιλορώσοι πίσω από τη δολιοφθορά

Χθες ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως η Βαρσοβία θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές.

Μάλιστα, στην Πολωνία, μια κρίσιμη χώρα για την ασφάλεια και την άμυνας όχι μόνο της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αλλά και της κεντρικής Ευρώπης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα ύποπτο παιχνίδι κατασκόπων ή και ψυχολογικών επιχειρήσεων. «Έχουμε εντοπίσει τους δράστες της πράξης δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο», δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, απευθυνόμενος στη Sejm την πολωνική Κάτω Βουλή.

«Και στις δύο περιπτώσεις, είμαστε βέβαιοι, όχι απλώς υποθέτουμε, ότι η απόπειρα πυροδότησης των γραμμών και η διατάραξη της σιδηροδρομικής υποδομής κοντά στο Πουουάβι ήταν εσκεμμένες και είχαν τους δράστες τους. Στόχος τους ήταν να προκαλέσουν σιδηροδρομική καταστροφή», ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Rzeczpospolita, παρουσιάζοντας πληροφορίες στη Sejm σχετικά με τη δολιοφθορά που σημειώθηκε στους πολωνικούς σιδηροδρόμους.

Οι δράστες της δολιοφθοράς φέρεται να είναι δύο Ουκρανοί πολίτες. Μάλιστα, σύμφωνα με το onet.pl, ο Πολωνός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι δύο Ουκρανοί, πίσω από τις επιθέσεις είναι συνεργάτες της Ρωσίας. «Θα πω όσα μπορώ να πω μετά τα ευρήματα. Πρώτον, η εντατική εργασία των υπηρεσιών, της αστυνομίας και των εισαγγελέων μας επέτρεψε να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους για τις πράξεις δολιοφθοράς», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια ειδικής ομιλίας στη Sejm.

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δύο Ουκρανοί πολίτες με μακρά ιστορία συνεργασίας με τη Ρωσία είναι υπεύθυνοι για τα πρόσφατα ανησυχητικά περιστατικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.