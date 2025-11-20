«Βράζει» η Πολωνία: Ρώσοι διαδηλωτές προπηλάκισαν τον πρέσβη - Έντονη αντίδραση από τη Βαρσοβία

Σε νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Μόσχας και Βαρσοβίας εξελίχθηκε η επίθεση που δέχθηκε ο Πολωνός πρέσβης στη Ρωσία, Κριστόφ Κραγιέφσκι, στην Αγία Πετρούπολη. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (16/11), την ημέρα που στην Πολωνία εντοπίστηκε δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή – γεγονός για το οποίο η Βαρσοβία απέδωσε αργότερα ευθύνες στη Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το notesfrompoland.com, o Κραγιέφσκι, που υπηρετεί στη Μόσχα από το 2021, μετέβαινε στην Καθολική Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης για λειτουργία στα πολωνικά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολωνική Ημέρα Ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Gazeta Wyborcza, ο πρέσβης περικυκλώθηκε από ομάδα διαδηλωτών με αντιπολωνικά και αντιαουκρανικά συνθήματα.

Οι διαδηλωτές φέρονται να τον προπηλάκισαν και σε κάποια στιγμή επιχείρησαν να τον χτυπήσουν, όμως η ομάδα ασφαλείας της Πολωνικής Υπηρεσίας Κρατικής Προστασίας (SOP) παρενέβη άμεσα, αποτρέποντας σοβαρό τραυματισμό. Διπλωματικές πηγές στη Βαρσοβία χαρακτήρισαν το επεισόδιο «το σοβαρότερο των τελευταίων ετών».

Ο εκπρόσωπος του πολωνικού ΥΠΕΞ, Ματσιέι Βεβιούρ, επιβεβαίωσε το γεγονός και γνωστοποίησε ότι η Βαρσοβία εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία στον Ρώσο επιτετραμμένο. Η Μόσχα απάντησε ότι τέτοια περιστατικά «δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν».

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγες ώρες πριν η Πολωνία παραδώσει επίσημη ρηματική διακοίνωση στη Ρωσία, ζητώντας το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στο Γκντανσκ. Είχαν προηγηθεί τα κλεισίματα των προξενείων στο Πόζναν και την Κρακοβία, αφήνοντας πλέον ανοιχτή μόνο τη ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία.

Η ρωσική κυβέρνηση καταδίκασε την κίνηση, κάνοντας λόγο για «ρωσοφοβία» και προαναγγέλλοντας αντίμετρα.