Εντυπωσιακό βίντεο από την άσκηση «Aegir 25» του ΝΑΤΟ - Υποβρύχιο βυθίζει παροπλισμένη φρεγάτα

Ένα σπάνιο βίντεο από την εντυπωσιακή άσκηση «Aegir 25» έδωσε στη δημοσιότητα το ΝΑΤΟ που καταγράφει στιγμή προς στιγμή την εκτόξευση τορπίλης από υποβρύχιο εναντίον παροπλισμένου σκάφους.

Ειδικότερα, το Συμμαχικό Στρατηγείο Κοινών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ παρουσίασε το βίντεο το οποίο είναι σε υψηλή ανάλυση και μάλιστα από το εσωτερικό του ίδιου του στόχου. Η τεράστια ισχύς μιας βαριάς τορπίλης που εκρήγνυται κάτω από την καρίνα είναι γνωστή, αλλά σπάνια βλέπουμε εικόνες από τόσο κοντά.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης «Aegir 25», μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού της Νορβηγίας, του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας και του Πολωνικού Ναυτικού συνεργάστηκαν ανοιχτά της Άντοι στη Νορβηγία σε βολές πραγματικών πυρών.

Εκεί, το νορβηγικό υποβρύχιο KNM Uthaug εκτόξευσε πραγματική τορπίλη εναντίον της παροπλισμένης φρεγάτας KNM Trondheim, η οποία είχε φορτωθεί με δοκιμαστικούς μεταλλικούς εμπορευματοκιβώτιες. Η μία και μόνο βολή ήταν αρκετή για να σηκώσει τη φρεγάτα έξω από το νερό και να προκαλέσει τόσο εκτεταμένες ζημιές, ώστε τελικά το πλοίο να βυθιστεί.

«Σκοπός της βολής ήταν να επαληθευτεί και να αποδειχθεί η ισχύς του όπλου και του υποβρυχίου. Ένα υποβρύχιο έχει μεγάλη αυτονομία, επιχειρεί καλυμμένα και διαθέτει μοναδική ικανότητα να υπαγορεύει τους όρους της μάχης», ανέφερε το ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του.

Το KNM Uthaug είναι υποβρύχιο κλάσης Ula, εξοπλισμένο με δύο ντιζελοκινητήρες και έναν ηλεκτροκινητήρα για την τελική πρόωση. Τα τμήματα της γάστρας κατασκευάστηκαν στη Νορβηγία και μεταφέρθηκαν στη Γερμανία για την τελική συναρμολόγηση. Το υποβρύχιο παραδόθηκε το 1991. Η κλάση αποτελείται από έξι μονάδες που υπηρετούν εδώ και 35 χρόνια και αναβαθμίζονται συνεχώς· όλα βρίσκονται σε πρόγραμμα παράτασης ζωής, ενώ τα πρώτα υποκατάστατα σκάφη τύπου TKMS Type 212 αναμένεται να αρχίσουν να παραδίδονται το 2029.