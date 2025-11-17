«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»: Ο Πιστόριους βλέπει σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας

Την πεποίθησή του ότι μια σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας πριν από το 2029 είναι αναπόφευκτη εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, αναφερόμενος στις θεωρίες στρατιωτικών αναλυτών που ισχυρίζονται ότι η Ευρώπη ίσως να έζησε φέτος το τελευταίο της «ειρηνικό» καλοκαίρι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους υποστήριξε «πάντα λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί το 2029. Ωστόσο, τώρα υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι είναι πιθανό ήδη από το 2028, και ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν μάλιστα ότι βιώσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Πιστόριους σημείωσε επίσης ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ για πιθανή αντιπαράθεση με τη Ρωσία καθώς ο πόλεμος δεν είναι θεωρητικός. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι επί του παρόντος η συμμαχία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες αποτροπής, συμπεριλαμβανομένων τόσο συμβατικών όσο και πυρηνικών μέσων. Όπως υποστήριξε, αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας, παρά την αύξηση των εντάσεων.

Ζαχάροβα: Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος

Άμεσης ήταν και η αντίδραση της Μόσχας με την εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να κατηγορεί τη Γερμανία για επιθετική ρητορική μιλώντας στο πρακτορείο TASS.

«Μετά από αυτά τα λόγια δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως, το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου ότι ελπίζει πως μια σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη προετοιμασία της.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα βλέπει πολύ αρνητικά ένα νομοσχέδιο, για το οποίο ο Τραμπ είπε ότι βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τους Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ και ότι επιβάλλει κυρώσεις σε όποια χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συνεχίζεται η συζήτηση για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εμπόλεμες πλευρές έχουν πραγματοποιήσει πολλές ανταλλαγές αιχμαλώτων από το Φεβρουάριο 2022 που η Ρωσία έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να εισβάλουν στην Ουκρανία.