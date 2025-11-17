Οι Ρώσοι χτύπησαν τουρκικό πλοίο που μετέφερε 4.000 τόνους LPG στην Ουκρανία - Δείτε Video

Ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν το τουρκικό πλοίο ORINDA, το οποίο μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου (LPG) στο λιμάνι Izmail της Οδησσού στην Ουκρανία.



Τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι αρχές εκκένωσαν το κοντινό χωριό Plauru στη Ρουμανία λόγω κινδύνου έκρηξης.



Το τουρκικό πλοίο ORINDA βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail όταν δέχθηκε ρωσική επίθεση με ρουκέτα, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο που μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου.



Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι 16 Τούρκοι ναυτικοί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις σωστικές δυνάμεις.



Λόγω του κινδύνου έκρηξης, οι αρχές της Ρουμανίας εκκένωσαν προσωρινά το χωριό Plauru, που βρίσκεται κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς.



Η επίθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια των συνεχιζόμενων ρωσικών επιδρομών στην Ουκρανία, με στόχο στρατηγικές και ενεργειακές υποδομές της χώρας.

🔴 #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 17, 2025