Νέο μυστηριώδες υποβρύχιο χωρίς «πύργο» δείχνει την υποθαλάσσια ισχύ της Κίνας

Ένα νέο, μυστηριώδες υποβρύχιο που καθελκύστηκε πρόσφατα στη Σαγκάη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους αμυντικούς αναλυτές διεθνώς, καθώς φαίνεται να σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ταχεία και συστηματική επέκταση της κινεζικής υποβρύχιας δύναμης. Το σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε μέσω δορυφορικών εικόνων, ξεχωρίζει για τον ασυνήθιστα «καθαρό» σχεδιασμό του και την απουσία του παραδοσιακού «πύργου», στοιχείο που υποδηλώνει μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία με έμφαση στη μείωση της οπισθέλκουσας και στην αυξημένη απόδοση κάτω από το νερό.



Η εμφάνισή του έρχεται σε μια περίοδο όπου η Κίνα επιταχύνει εντυπωσιακά την παραγωγή υποβρυχίων, με ειδικούς να εκτιμούν ότι έχουν καθελκυστεί δεκάδες νέα σκάφη την τελευταία πενταετία, σε πολλαπλές και συχνά άγνωστες κατηγορίες. Η απουσία επίσημης πληροφόρησης από το Πεκίνο ενισχύει ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από τον ρόλο και τις πραγματικές δυνατότητες της νέας αυτής κλάσης, που ήδη τροφοδοτεί εικασίες για πιθανές τεχνολογικές εξελίξεις στην πρόωση και τον οπλισμό των κινεζικών υποβρυχίων δυνάμεων.

Το Naval News αναφέρει ότι δύο υποβρύχια αυτής της νέας κατηγορίας μπορεί να έχουν καθελκυστεί ταυτόχρονα από ξεχωριστά ναυπηγεία στην Κίνα. Η Κίνα «λανσάρει» υποβρύχια με ρυθμό που δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο έθνος: έχουν καθελκύσει περίπου 15-20 τα τελευταία πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον οκτώ νέων κλάσεων.

Ο τελευταίος σχεδιασμός της, ένα ξεχωριστό και καινοτόμο σκάφος που καταργεί τους παραδοσιακούς «πύργους» με τα περισκόπια, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη μιας ολοένα και πιο ικανής και τεχνολογικά προηγμένης δύναμης υποβρυχίων. Με λίγες επίσημες πληροφορίες διαθέσιμες, η κατανόηση του σκοπού και των δυνατοτήτων αυτής της νέας κατηγορίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση από ειδικούς.

Το νέο υποβρύχιο έχει γίνει ορατό σε δορυφορικές εικόνες τις τελευταίες ημέρες. Στις 31 Μαΐου και την 1η Ιουνίου, ήταν ορατό αγκυροβολημένο δίπλα σε μια προβλήτα σε μια δεξαμενή εξοπλισμού έξω από το ναυπηγείο JN στη Σαγκάη. Αν και είναι περισσότερο γνωστό για την κατασκευή μεγάλων πολεμικών πλοίων επιφανείας, το ναυπηγείο έχει επίσης συμμετάσχει στην κατασκευή υποβρυχίων, αν και δεν έχει κατασκευάσει προηγουμένως πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Η καθέλκυση δεν έχει δημοσιοποιηθεί και οι κινεζικές δημόσιες πηγές δεν αναφέρουν το παραμικρό.

Τα κύρια διακριτικά χαρακτηριστικά του σκάφους είναι η κομψή πλώρη του, τα πηδάλια σε σχήμα «Χ» και το λιτό «πύργο». Η Κίνα έχει πειραματιστεί με υποβρύχια χωρίς ιστία («πύργους») στο παρελθόν, με ένα να κατασκευάζεται στο ίδιο ναυπηγείο. Μάλιστα, το παλαιότερο σκάφος είναι επί του παρόντος σταθμευμένο στην ίδια αποβάθρα.

Το μυστηριώδες υποβρύχιο έχει μήκος περίπου 120 μέτρα (394 πόδια) και πλάτος 10-11 μέτρα (33-36 πόδια). Αυτό το καθιστά μακρύτερο αλλά και στενότερο από το άλλο νέο υποβρύχιο που καθελκύστηκε στο Μποχάι τους τελευταίους μήνες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια νέα κατηγορία.

