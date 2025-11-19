Σιγή στο Κίεβο για το ειρηνευτικό σχέδιο-βόμβα του Τραμπ με παραχωρήσεις που ευνοούν τη Μόσχα

Σιγή ιχθύος τηρεί το Κίεβο λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ενός νέου ειρηνευτικού σχεδίου για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Το νέο σχέδιο 28 σημείων έχει βαρύ το τίμημα για την Ουκρανία, καθώς οι ΗΠΑ προτείνουν να παραχωρήσει εδάφη, όπλα και να μειώσει το μέγεθος του στρατού.

Οι λεόντειες αυτές εδαφικές παραχωρήσεις που ανέρχονται στο 19% της έκτασης της Ουκρανίας, μαζί με παραχωρήσεις για την γλώσσα και την Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας στην Ουκρανία, που φέρεται να ζητά η Ουάσιγκτον από το Κίεβο, σύμφωνα με αναλυτές, δείχνουν ότι το σχέδιο μάλλον έχει εκπονηθεί σε συνεννόηση με τη Ρωσία, όπως σημείωσε το Sky News.

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ακόμα αναλύουν το περιεχόμενο του σχεδίου των 28 σημείων την ώρα που το Κρεμλίνο έχει σκληρύνει τους όρους του, αντιλαμβανόμενο την επιδεινούμενη θέση του Κιέβου στο μέτωπο και εκμεταλλευόμενο τις συνέπειες ενός μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς που αφορά άτομα κοντά στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

BREAKING:



Financial Times confirms Axios’ reporting about a new Russia-Ukraine peace deal proposal being in the works between Russia & USA.



Demands on Ukraine

- Cut its Army in half

- Give up certain weapons

- Hand over the rest of the Donetsk region held by Ukraine now pic.twitter.com/FZBeOxyxJu — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2025

Η διαρροή του νέου ειρηνευτικού σχεδίου δεν αποκλείεται να είναι σκόπιμη εκ μέρους της Ουάσιγκτον, για να βολιδοσκοπήσει όχι μόνο την διάθεση του Κιέβου, αλλά και των δυτικών συμμάχων για το αν υπάρχει διάθεση διαπραγματεύσεων στη βάση του σχεδίου των 28 σημείων.

Πηγή από το Γραφείο του Προέδρου της Ουκρανίας, δήλωσε στην εφημερίδα Kyiv Independent, ότι δεν υπάρχει καμία προθυμία αποδοχής του σχεδίου έστω ως βάση συζήτησης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον φαίνεται να στρέφεται προς ένα πλαίσιο που ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της Μόσχας. Μάλιστα, η ίδια πηγή της ουκρανικής προεδρίας σημειώνει ότι σε προηγούμενους γύρους συνομιλιών το Κρεμλίνο είχε μετριάσει ορισμένες από τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις, εστιάζοντας σε εδαφικές παραχωρήσεις, οι απαιτήσεις που είχαν προηγουμένως αποσυρθεί φαίνεται τώρα να επανέρχονται.

Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο

Σε αντίθεση με την Ουκρανία, το Κρεμλίνο σχολίασε την διαρροή του νέου ειρηνευτικού σχεδίου. Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν Ντιμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο να ανακοινωθεί από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται αλλά ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά για να διεξαχθεί μια ακόμη σύνοδος κορυφής.

Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται αλλά ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις για να ανακοινωθούν σε σχέση με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Reuters

Κρίσιμη για το Κίεβο η αποχώρηση του Kellogg

Ο Keith Kellogg, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, γνωστοποίησε σε συνεργάτες του ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο, μια εξέλιξη που σημαίνει την απώλεια ενός βασικού υποστηρικτή της Ουκρανίας εντός της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές του Reuters. Η αποχώρησή του αναμένεται να είναι ανεπιθύμητη είδηση στο Κίεβο, καθώς ο απόστρατος αντιστράτηγος θεωρούνταν ευρέως από τους Ουκρανούς και Ευρωπαίους διπλωμάτες ως ένα συμπονετικό αυτί σε μια κυβέρνηση που κατά καιρούς έχει ταχθεί πιο κοντά στις απόψεις της Μόσχας.

Η θέση του Kellogg είναι προσωρινή και η αποχώρησή του τον Ιανουάριο θα είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προσωρινών διορισμών. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι ο ίδιος κατέληξε στο συμπέρασμα πως υπήρχε υπερβολικός αριθμός αξιωματούχων που ασχολούνταν με την Ουκρανία και, κυρίως, πως έλειπε η αναγνώριση εντός της κυβέρνησης ότι η Ρωσία – και όχι η Ουκρανία – καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Kellogg υπήρξε μία φωνή που καταδίκαζε πιο σθεναρά τις ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές και είχε συγκρουστεί με άλλους αξιωματούχους, όπως τον Steve Witkoff, ο οποίος είχε επαναλάβει ρητορικά σημεία του Πούτιν και είχε υποστηρίξει μονόπλευρες εδαφικές ανταλλαγές.

Ενώ ο Τραμπ δηλώνει αποφασισμένος να τερματίσει τον πόλεμο, η προσέγγισή του έχει υπάρξει ασταθής. Τον Ιανουάριο διέκοψε προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών τον Μάρτιο πριν την επαναλάβει, και ενώ δημιούργησε ένα πρόγραμμα για αγορά όπλων από συμμάχους, διέκοψε τα προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας του Μπάιντεν.

Ο Τραμπ άλλαξε επίσης στάση, εγκαταλείποντας την απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα, για να την αγκαλιάσει ξανά μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι τον Οκτώβριο – μια συνάντηση από την οποία ο Kellogg ήταν εμφανώς απών. Δεν είναι ακόμη σαφές ποιος θα αντικαταστήσει τον Kellogg στη θέση αυτή.

Η περίπτωση Witkoff

Μπορεί να είναι άγνωστο ακόμα αν και πότε θα αντικατασταθεί ο Kellogg ωστόσο υπάρχουν πιθανότητες αυτός να είναι ο Steve Witkoff, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για ειρηνευτικές αποστολές. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο μυστικών συνομιλιών με τη Ρωσία (Κίριλ Ντμίτριεφ) για ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων.

Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Το σχέδιο αυτό θεωρείται ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις της Μόσχας, καθώς φέρεται να ζητά από το Κίεβο εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμό του στρατού του, κάτι που ο Kellogg απέρριπτε. Ο Witkoff είναι ένα πρόσωπο που και στην Ουάσιγκτον, αλλά και στην Ευρώπη και στην Ουκρανία έχει θεωρηθεί ότι είναι άκρως μεροληπτικό, ενώ υπάρχουν και φωνές που τον κατηγορούν ότι είναι ένα ακραίο φερέρωνο του Κρεμλίνου.