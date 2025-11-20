Κρίσιμες ώρες για Ουκρανία: «Θα μιλήσω με τον Τραμπ», λέει ο Ζελένσκι που έλαβε το σχέδιο 28 σημείων

Αποφασισμένος να επισπεύσει την επίλυση του μετώπου στην Ουκρανία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, με το σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό της τρίχρονης σύγκρουσης να έχει διαρρεύσει από διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας διπλωματικό «πυρετό» σε Κίεβο και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Upi.com, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε πλέον επίσημα ένα προσχέδιο από την αμερικανική πλευρά, με την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει άμεσα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος οι σημαντικές αντιρρήσεις του Κιέβου.

Φωτό: Reuters

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι είχε νωρίτερα την Πέμπτη (20/11) συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία στο Κίεβο, στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Πρίσκολ αλλά και αρκετοί Αμερικανοί στρατηγοί, όπως μεταφέρει το ουκρανικό RBC.

Αναμένεται μπαράζ συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων της Ουάσιγκτον και του Κιέβου, με επίκεντρο την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

«Ο τερματισμός ενός πολύπλοκου και θανατηφόρου πολέμου όπως αυτός στην Ουκρανία απαιτεί μια εκτεταμένη ανταλλαγή σοβαρών και ρεαλιστικών ιδεών», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου.

«Η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο, καταρτίζουμε και θα συνεχίσουμε να καταρτίζουμε μια λίστα με πιθανές ιδέες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, με βάση τις απόψεις και των δύο πλευρών αυτής της σύγκρουσης», έγραψε ο Ρούμπιο στο X.

Από την πλευρά των Βρυξελλών εκφράστηκε βαθιά ανησυχία για τη μη συμπερίληψη της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για τη σύνταξη του σχεδίου ειρήνης. «Για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται τη συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων», τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Το σχέδιο συντάχθηκε μετά από διαβουλεύσεις με τη Μόσχα

Σύμφωνα με το Axios, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας επιβεβαίωσαν ότι οι δύο χώρες διεξήγαγαν μυστικές διαβουλεύσεις για τη σύνταξη του ειρηνευτικού σχεδίου τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορούσε τόσο τα ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα όσο και τον ίδιο τον πόλεμο.

Η σύνταξη του σχεδίου φέρεται να έγινε υπό την ηγεσία του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Μόσχα, σε συνεννόηση με τον Ρώσο ομόλογό του Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Ο Ντμιτρίεφ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές του σχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι η θέση της Ρωσίας «πραγματικά ακούστηκε». Παράλληλα, ανέφερε ότι πέρασε τρεις ημέρες συζητώντας με τον Γουίτκοφ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μαϊάμι στα τέλη του περασμένου μήνα.

Όπως σημείωσε ο Γουίτκοφ, το σχέδιο βασίζεται στις αρχές που θεσπίστηκαν στη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκα τον Αύγουστο, δηλαδή την παραχώρηση εδαφών σε αντάλλαγμα για μια ασφαλή ειρήνη -με γενικό στόχο να βρεθεί τρόπος για να «επιτευχθεί διαρκής ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία».

Ο Στιβ Γουίτκοφ με τον Κίριλ Ντμιτρίεφ στη Ρωσία. Φωτό: IMAGO / Russian Look

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο των 28 σημείων

Οι πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία δεν είναι σαφείς, αλλά οι βασικές αρχές της συμφωνίας των 28 σημείων -όπως αναφέρθηκαν πρώτα από τα Axios, Financial Times και New York Times- εκτιμάται ότι περιλαμβάνουν την απαίτηση η Ουκρανία να παραχωρήσει την υπόλοιπη κατεχόμενη από τη Ρωσία ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να μειώσει τις ένοπλες δυνάμεις της κατά το ήμισυ και να μειώσει ή να εγκαταλείψει εντελώς ορισμένους τύπους όπλων, ιδίως πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να χτυπήσουν στόχους στη Ρωσία.

NO DICE: Washington's peace plan would lock in Putin's control of Donbas, Kherson and Zaporizhzhia-- none of which they totally control. Crimea & Donbas would be handed to Russia by Washington. We should be negotiating Russia's SURRENDER-- NOT Ukraine's. pic.twitter.com/nGfD86WsQd — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) November 19, 2025

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία θα παραδώσει οικειοθελώς περιοχές της επικράτειάς της στη Ρωσία, τις οποίες η Μόσχα δεν μπόρεσε να καταλάβει με τη βία.

Φωτό: Reuters

Με βάση το σχέδιο, το Κίεβο θα πρέπει να δεχτεί τη μείωση ή τη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ. Οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, όπως προβλέπεται από τον «συνασπισμό των προθύμων» υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Βρετανίας, θα απαγορευτεί επίσης.

Στο πεδίο των θρησκευτικών ζητημάτων, η συμφωνία φέρεται να απαιτεί από την Ουκρανία να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη κρατική γλώσσα και να παραχωρήσει επίσημο καθεστώς στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχίες για τις προσπάθειες να τεθεί η χώρα υπό ρωσική ηγεμονία.

Επίσης, η Ουκρανία και η Ευρώπη θα μπορούσαν να λάβουν ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, αν και δεν αναφέρθηκαν λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό.

Το σχέδιο φαίνεται ακόμα να επαναλαμβάνει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας και να παραβιάζει πολλές ουκρανικές κόκκινες γραμμές και θα απαιτούσε μια ταπεινωτική στροφή 180 μοιρών από τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η παραχώρηση εδαφών θα ήταν απαράδεκτη.