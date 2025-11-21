Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ, θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με φόντο το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα στο AFP ένας Ουκρανός και ένας Βρετανός αξιωματούχος.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον Βρετανό πρωθυπουργό προβλέπεται για τα μέσα της ημέρας, διευκρίνισε στο AFP υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Κυβερνητική πηγή της Βρετανίας δήλωσε επίσης στο Reuters ότι ο Στάρμερ θα μετάσχει σήμερα σε τηλεφωνική συνομιλία μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο για το αμερικανο-ρωσικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μερτς ματαίωσε νωρίτερα εκδήλωση για να μετάσχει στην τηλεφωνική συνομιλία, δήλωσαν δύο κυβερνητικές πηγές στο Ρόιτερς.

Η φον ντερ Λάιεν θα έρθει σε επαφή με τον Ζελένσκι

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συζητήσουν ένα αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου κορυφής της G20, όπως δήλωσε την Παρασκευή η φον ντερ Λάιεν.

«Θα συζητήσουμε την κατάσταση τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με τους ηγέτες που βρίσκονται εδώ στο περιθώριο της G20. Θα επικοινωνήσω επίσης με τον πρόεδρο Ζελένσκι για να συζητήσουμε το θέμα», είπε στους δημοσιογράφους.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι μια βασική αρχή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες πάντα υποστήριζαν ήταν πως «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».