Ζελένσκι: Έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες για την Ουκρανία - Αιχμές για τη στάση των ΗΠΑ

Με δραματικούς τόνους ο Ουκρανός Πρόεδρος δέχθηκε την δημοσιοποίηση του σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας που επεξεργάστηκαν ΗΠΑ και Ρωσία και το οποίο είναι καταφανώς ετεροβαρές δίνοντας τα πάντα στην Ρωσία και χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις για την ουκρανική πλευρά.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε έκτακτο διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό επισήμανε το κρίσιμο δίλημμα που αντιμετωπίζει η χώρα του αυτή τη στιγμή: την «επιλογή της απώλειας του σημαντικότερου εταίρου ή της αξιοπρέπειας της Ουκρανίας».

Η αναφορά αυτή δείχνει την πικρία για την στάση της Ουάσιγκτον αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι η ουκρανική πλευρά δεν είναι σίγουρο ότι θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους που της υπαγορεύει ο Τραμπ.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας απηύθυνε έκκληση για ενότητα εν μέσω διπλωματικών πιέσεων, προειδοποιώντας για μια εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα που βρίσκεται μπροστά, ενώ παράλληλα έστειλε σαφή μηνύματα τόσο στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα όσο και στους διεθνείς εταίρους.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολη για την Ουκρανία. Εξέφρασε την προσδοκία του για μεγάλες πολιτικές πιέσεις τις επόμενες ημέρες, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της.

Έκκληση για ενότητα

Αντιμέτωπος με αυτές τις προκλήσεις, ο Ουκρανός Πρόεδρος απηύθυνε δραματική έκκληση για εσωτερική συνοχή. Προέτρεψε τους Ουκρανούς να διατηρήσουν την ενότητα. Συνεργασία: Κάλεσε το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση να συνεργαστούν για χάρη της Ουκρανίας.

Επανέλαβε τη δέσμευσή του δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν θα προδώσει την Ουκρανία» ούτε τα εθνικά συμφέροντά της.

Σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματική προσπάθεια. Δήλωσε ότι η Ουκρανία θα εργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία για εκτροχιασμό της ειρηνευτικής διαδικασίας.