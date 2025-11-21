Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ιράν

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ουκρανία για το ειρηνευτικό σχέδιο: Κατάλληλη μέρα για απάντηση η 27η Νοεμβρίου

Οι ΗΠΑ περιμένουν μια οριστική απάντηση από την Ουκρανία αναφορικά με το σχέδιο των 28 σημείων που παρουσιάστηκε.

Απάντηση από την Ουκρανία σχετικά με την πρόταση των 28 σημείων που παρουσιάστηκαν πριν από δυο εικοσιτετράωρα αναμένουν οι ΗΠΑ με τον πρόεδρο Τραμπ να υποδεικνύει την ημερομηνία.

Σε δηλώσεις του στο Fox Radio, ο κ. Τραμπ σημείωσε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στο Κίεβο «Η επόμενη Πέμπτη (27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστών για τις ΗΠΑ) είναι κατάλληλη μέρα για να μας δώσει η Ουκρανία μια απάντηση».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην αργοπορία που παρατηρείται ως προς την εύρεση μιας οριστικής λύσης τόνισε ότι «Η αλήθεια είναι ότι χάνουν [οι Ουκρανοί] έδαφος και ο Πούτιν δεν θέλει άλλο πόλεμο». Μάλιστα, σχετικά με τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Τραμπ τόνισε ότι «Η Ρωσία θα εμποδιστεί».

Ερωτώμενος δε για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και το κατά πόσο αυτές θα αρθούν ή μεταβληθούν, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν «θα παραμείνουν ως έχει.»

Σχετικά δε με τις πιέσεις που έχει δεχτεί η Τεχεράνη για τις έρευνες του ΔΟΑΕ στον πυρηνικό σταθμό Φορντό που επλήγη από ισραηλινούς βομβαρδισμούς πριν από μερικούς μήνες, ο Τραμπ σημείωσε «Αν θέλουν συμφωνία τότε θα έρθουμε σε συμφωνία»

