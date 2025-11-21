Ο Πούτιν παρέλαβε το σχέδιο Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι για ειρηνική επίλυση, αλλά…»

Θετικός εμφανίζεται ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν στο σχέδιο 28 σημείων για την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνευση στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη για ειρηνική επίλυση» της σύγκρουσης στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας ότι «έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία».

Ο Πούτιν εκτίμησε ότι το αμερικανικό σχέδιο «μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια τελική επίλυση», ωστόσο έθεσε αμέσως τις απαραίτητες επιφυλάξεις. «Οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν» υποστήριξε και ανέφερε ότι το κείμενο του σχεδίου 28 σημείων «δεν συζητήθηκε μαζί μας» εκ των προτέρων. Η φράση αυτή ήταν προσεκτικά επιλεγμένη, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος με τον τρόπο αυτό να απαντήσεις στην κριτική από διεθνείς παράγοντες ότι το κείμενο του σχεδίου είναι ετεροβαρές και τόσο ευνοϊκό για την Ρωσία που θα μπορούσε να είχε γραφτεί εξ ολοκλήρου από το Κρεμλίνο.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία εκφράζει άρνηση σε μια τέτοια λύση, φωτογραφίζοντας την ουκρανική πλευρά ως εμπόδιο στην επίτευξη ειρήνης.

Η δήλωση του Ρώσου προέδρου για το σχέδιο είχε ως εξής: «Βλέπουμε ότι μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, υπήρξε μια ορισμένη παύση από την αμερικανική πλευρά. Γνωρίζουμε ότι αυτό συνδέεται με την πραγματική απόρριψη από την Ουκρανία του σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ. Πιστεύω ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μια νέα έκδοση, ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο σχέδιο που αποτελείται από 28 σημεία. Έχουμε αυτό το κείμενο. Το λάβαμε μέσω των υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για την τελική ειρηνευτική συμφωνία».