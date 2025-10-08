Απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: «Η εισβολή στην Κύπρο είναι κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας»

Απάντηση στις σημερινές δηλώσεις της Εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα έδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Διπλωματικές πηγές από την Αθήνα απέκρουσαν τις ρωσικές αναφορές, τονίζοντας με έμφαση τον διεθνή χαρακτήρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και παραπέμποντας το Κρεμλίνο στις ίδιες του τις δημόσιες τοποθετήσεις.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ήταν κατηγορηματικό ως προς την πάγια θέση της Ελλάδας και της διεθνούς κοινότητας για την κυπριακή τραγωδία, ζητώντας από τη Ρωσία να αναγνωρίσει τα γεγονότα όπως έχουν καταγραφεί.

«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογραμμίζουν οι διπλωματικές πηγές.

Στη συνέχεια, επισημαίνεται το αποτέλεσμα αυτής της εισβολής: η παράνομη κατοχή σχεδόν του 37% του εδάφους της Κύπρου, η ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων.

Διόρθωση στη Ζαχάροβα για το πραξικόπημα και το Ελσίνκι

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απάντηση για την «ατυχή» αναφορά της Ρωσίδας Εκπροσώπου στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το πραξικόπημα έλαβε χώρα ένα χρόνο πριν από την υπογραφή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι (Αύγουστος 1975).

Όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα, μαζί με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας, έχουν καταδικάσει απερίφραστα το πραξικόπημα.

Η Αθήνα παραπέμπει, επιπλέον, στη διεθνή κοινότητα, η οποία «κατ’ επανάληψη έχει εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας». Μάλιστα, έγινε ρητή παραπομπή και σε δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με αναφορές στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, υποδεικνύοντας έτσι τη ρωσική ασυνέπεια στις τρέχουσες δηλώσεις.

Το μήνυμα για τη Βόρεια Μακεδονία και τη συνύπαρξη

Τέλος, η Αθήνα έστειλε ένα μήνυμα και για τις αναφορές της Ζαχάροβα σχετικά με τη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζοντας ότι: «η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Το υπουργείο Εξωτερικών καταλήγει την ανακοίνωση-απάντηση με μια υπενθύμιση για τη σημασία των διπλωματικών αρχών: «Ας αναλογιστούμε όλοι ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις».