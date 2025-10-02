Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους: Αμφισβητεί το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για έρευνες

Η Άγκυρα αμφισβητεί για άλλη μια φορά το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για έρευνες νοτίως του νησιού.

Η Τουρκία απορρίπτει μέσω NATVET αλλά και πηγών υπουργείου Άμυνας το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκδίδει Νaxtex σε θαλάσσιες περιοχές που υποστηρίζει ότι έχουν δικαιώματα και οι Τουρκοκύπριοι, με αφορμή τις σεισμικές έρευνες που διεξάγει το νορβηγικό πλοίο Ramform Hyperion.

Οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σημείωσαν ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ελληνοκύπριους, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι αγνοεί τις «αδειοδοτημένες περιοχές» του ψευδοκράτους.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας απάντησαν σε ερώτηση σχετικά με τις δραστηριότητες του υπό νορβηγική σημαία πλοίου Ramform Hyperion στα νότια της Κύπρου χρησιμοποιώντας NAVTEX που εκδόθηκε από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου (GCASC), δηλώνοντας: «Και οι δύο λαοί έχουν ίσα δικαιώματα εντός των θαλάσσιων δικαιοδοσιών του νησιού. Αντιδρούμε στις δραστηριότητες που επιχειρεί η ελληνοκυπριακή πλευρά, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες αδειοδοτημένες περιοχές της «ΤΔΒΚ» στην περιοχή και τα δικαιώματά της σε όλο το νησί. Οι απαραίτητες διαμαρτυρίες έγιναν από την «ΤΔΒΚ» και τα Υπουργεία Εξωτερικών μας κατά των δραστηριοτήτων του πλοίου και το πλοίο προειδοποιήθηκε επί τόπου, επιβεβαιώνοντας ότι η «ΤΔΒΚ» έχει δικαιώματα στην περιοχή. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση επί τόπου».

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα τη φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Σαμπάχ, που ανέφερε ότι το τουρκικό ναυτικό προειδοποίησε το νορβηγικό ερευνητικό σκάφος Ramform Hyperion, το οποίο πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες στον νότο της Κύπρου, βάσει NAVTEX που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία.