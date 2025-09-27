Τριμερής για το Κυπριακό: «Δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση–Επιθετικός τόνος από Τατάρ»

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.



O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στην αρχική του τοποθέτηση, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για όσα ανέφερε. «Γνωρίζει ότι, λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα, δεν θα υπήρχε κάποια εξέλιξη. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια. Όπως μας ανέφερε, στόχος του είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί όπου σταμάτησαν, στο Κραν Μοντανά».



Συμπλήρωσε ότι η διευρυμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του χρόνου.



Ακόμη, σημείωσε ότι ο Ερσίν Τατάρ είχε επιθετικό τόνο σε σχέση με τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Επανέλαβα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο Κυπριακό».

Δηλώσεις του ΠτΔ @Christodulides μετά την κοινή συνάντηση με τον Γ.Γ ΟΗΕ @antonioguterres και τον τ/κ ηγέτη @ErsinrTatar . pic.twitter.com/RRdjFn7u0h — Victor Papadopoulos (@PapadopoulosVic) September 27, 2025

Τατάρ: Συνομιλίες αν αναγνωρίσουν κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς

Από την πλευρά του, ο Ερσίν Τατάρ, στις δηλώσεις του, πρότεινε συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και το περιβάλλον.



Επίσης, εισηγήθηκε τη δημιουργία σημείων διέλευσης στη Λουρουτζίνα και στη Μια Μηλιά, προκειμένου – όπως είπε – να διευκολυνθεί η ζωή των ανθρώπων. «Με το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης θα αναπτυχθούν περισσότερο και οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων».



Ακόμη, αναφέρθηκε στις συλλήψεις, θεωρώντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί επιθετική πολιτική.



Ο κ. Τατάρ σημείωσε ότι προσέφεραν βοήθεια στις πυρκαγιές της Λεμεσού, χωρίς ωστόσο να γίνει αποδεκτή. «Ήρθα στη Νέα Υόρκη για να επαναβεβαιώσω την εποικοδομητική στάση, προσδοκώντας σε μία συνάντηση 5+1 πριν από το τέλος του χρόνου».



Ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο για την έκκληση του για αναγνώριση του ψευδοκράτους. «Είναι ένας μακροχρόνιος αγώνας. Οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζονται άδικα. Είναι συνιδρυτές σε αυτό το νησί. Τους έδιωξαν οι Ελληνοκύπριοι από το 1963. Τώρα έχουν το δικό τους κράτος. Οι συζητήσεις για ομοσπονδία ήταν καταστροφικές».





Επεσήμανε ότι, κατόπιν διαβούλευσης με την Τουρκία, προωθεί το όραμά του εδώ και πέντε χρόνια.



Τέλος, ανέφερε: «Δεν μιλώ για αναγνώριση, αλλά για επιβεβαίωση της ισότητας μας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος. Είμαι έτοιμος να αρχίσω επίσημες συνομιλίες, εάν οι Ελληνοκύπριοι αναγνωρίσουν τα δικαιώματά μας, που είναι η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς».