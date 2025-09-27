Πολιτική Κυπριακό Νίκος Χριστοδουλίδης Ερσίν Τατάρ Τουρκοκύπριοι Κύπρος Αντόνιο Γκουτέρες

Στο ίδιο τραπέζι ξανά: Γκουτέρες φέρνει Χριστοδουλίδη και Τατάρ πρόσωπο με πρόσωπο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ήδη την Πέμπτη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γκουτέρες, τονίζοντας στη συνέχεια ότι ο ΓΓ «παραμένει δεσμευμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών».

Φωτό Αρχείου/ EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτό Αρχείου/ EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη τριμερής στη Νέα Υόρκη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να έχει στο ίδιο τραπέζι τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη , και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ .

Ο Χριστοδουλίδης κατέφθασε λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Κύπρου) στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, συνοδευόμενος από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της ΚΔ στον ΟΗΕ, πρέσβειρα Μαρία Μιχαήλ, και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Ακολούθησε, είκοσι λεπτά αργότερα, η άφιξη του Ερσίν Τατάρ και της αντιπροσωπείας του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ήδη την Πέμπτη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γκουτέρες, τονίζοντας στη συνέχεια ότι ο ΓΓ «παραμένει δεσμευμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών». Όπως είπε, ο ρεαλιστικός στόχος της τριμερούς είναι η αποτύπωση του σημερινού σκηνικού και η χάραξη της επόμενης συνάντησης, μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου. Εκτίμησε μάλιστα πως μέσα στον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση, με στόχο να ξανανοίξει ο φάκελος από εκεί που είχε μείνει στο Κραν Μοντανά.'

Από τη Λευκωσία διαμηνύουν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται έτοιμη «για κάθε ενδεχόμενο».

Ο Χριστοδουλίδης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη από το περασμένο Σάββατο, όπου μίλησε στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, και μετά την κρίσιμη τριμερή με Γκουτέρες και Τατάρ, θα επιστρέψει στην Κύπρο.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυπριακό Νίκος Χριστοδουλίδης Ερσίν Τατάρ Τουρκοκύπριοι Κύπρος Αντόνιο Γκουτέρες

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader