Στο ίδιο τραπέζι ξανά: Γκουτέρες φέρνει Χριστοδουλίδη και Τατάρ πρόσωπο με πρόσωπο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη τριμερής στη Νέα Υόρκη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να έχει στο ίδιο τραπέζι τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη , και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ .

📍Στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών 🇺🇳 λίγο πριν την κοινή συνάντηση του Προέδρου @Christodulides με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ @antonioguterres και τον τουρκοκύπριο ηγέτη.#Cyprus pic.twitter.com/EPV5rY49Oz — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) September 27, 2025

Ο Χριστοδουλίδης κατέφθασε λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Κύπρου) στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, συνοδευόμενος από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της ΚΔ στον ΟΗΕ, πρέσβειρα Μαρία Μιχαήλ, και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Ακολούθησε, είκοσι λεπτά αργότερα, η άφιξη του Ερσίν Τατάρ και της αντιπροσωπείας του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ήδη την Πέμπτη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γκουτέρες, τονίζοντας στη συνέχεια ότι ο ΓΓ «παραμένει δεσμευμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών». Όπως είπε, ο ρεαλιστικός στόχος της τριμερούς είναι η αποτύπωση του σημερινού σκηνικού και η χάραξη της επόμενης συνάντησης, μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου. Εκτίμησε μάλιστα πως μέσα στον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση, με στόχο να ξανανοίξει ο φάκελος από εκεί που είχε μείνει στο Κραν Μοντανά.'

Από τη Λευκωσία διαμηνύουν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται έτοιμη «για κάθε ενδεχόμενο».



Ο Χριστοδουλίδης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη από το περασμένο Σάββατο, όπου μίλησε στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, και μετά την κρίσιμη τριμερή με Γκουτέρες και Τατάρ, θα επιστρέψει στην Κύπρο.