Μαρινάκης για Ζαχάροβα: Ανιστόρητες και ανακριβείς οι δηλώσεις για Κύπρο και Σκόπια

Αυστηρό μήνυμα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προς την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, με αφορμή τα σχόλιά της περί παραβιάσεων της Συμφωνίας του Ελσίνκι στην περίπτωση της Κύπρου και των Σκοπίων.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Ζαχάροβα «ανιστόρητες, ανακριβείς και αντίθετες με την αλήθεια και τα εθνικά μας συμφέροντα».

«Ήταν νομίζω πολύ σαφής η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με την ανακοίνωσή του, σε αυτές τις ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής αναφορές. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να επισημανθεί και η αφωνία των “εγχώριων Ζαχάροβων”, αν μου επιτρέπετε αυτή τη φράση. Δηλαδή των εντός Ελλάδος υποστηρικτών, όχι της κυρίας Ζαχάροβα, αλλά όλου αυτού το οποίο εκπροσωπεί, τώρα που όλο αυτό στρέφεται εναντίον θέσεων, που είναι εντελώς εκτός οποιασδήποτε πραγματικότητας, ανιστόρητες, ανακριβείς, αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα, αλλά κυρίως με την αλήθεια. Αλλά, επί της ουσίας νομίζω ότι τα είπε όλα η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία αναφέρομαι και εγώ προσωπικά», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, διαψεύδοντας ότι η Μόσχα παραβίασε τη Συμφωνία του Ελσίνκι κατηγόρησε τη Δύση για παραβιάσεις της συμφωνίας επί δεκαετίες, υπερασπίζοντας εμμέσως τόσο την Τουρκία (χωρίς να την κατονομάζει) για την εισβολή του 1974 στην Κύπρο, όσο και τα Σκόπια στην αντιπαράθεση με την Ελλάδα για το θέμα της ονομασίας.