Magura V5 και Sea Baby: Τα θαλάσσια drones που κάνουν τη Ρωσία να απειλεί την Ελλάδα

Φόβο στη Ρωσία έχει προκαλέσει η αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ουκρανίας για τη συμπαραγωγή θαλάσσιων drones. Χωρίς να έχει γίνει επίσημα γνωστό ποιοι ακριβώς τύποι που έχουν αναπτυχθεί από την Ουκρανία θα συμπαραχθούν σε ελληνικά ναυπηγεία, όλες οι ενδείξεις συντείνουν σε δύο συγκεκριμένους τύπους, το Magura V5 και το Sea Baby. Αυτά τα θαλάσσια μη επανδρωμένα συστήματα έχουν ήδη γράψει ιστορία στη Μαύρη Θάλασσα, καταφέρνοντας καίρια πλήγματα στον ρωσικό στόλο.

Η προοπτική της παραγωγής αυτών των δύο τύπων drones επιφανείας (USV) προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο το βράδυ της Πέμπτης (2011), με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να απειλεί ευθέως την Ελλάδα. Η απάντηση της Αθήνας ήταν σαφής και κατηγορηματική, «απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

Ποια είναι όμως αυτά τα σύγχρονα «πυρπολικά» που έχουν ανησυχήσει τόσο τη Μόσχα, ώστε να προβεί σε απειλές κατά συμμάχου του ΝΑΤΟ; Τι τεχνολογικά χαρακτηριστικά κρύβουν τα Magura V5 και Sea Baby που τα καθιστούν τόσο αποτελεσματικά και επικίνδυνα για έναν από τους ισχυρότερους στόλους του κόσμου;

Η συμφωνία Μητσοτάκη-Ζελένκσι

Κατά την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025, υπογράφηκε κοινό ανακοινωθέν, του οποίου το σημείο 4 αναφερόταν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Νοεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ErtNews, επιβεβαίωσε ότι η δυνατότητα συμπαραγωγής θαλάσσιων drones (USV) με την Ουκρανία βρίσκεται σε διερευνητικό στάδιο, τονίζοντας τη μεγάλη εμπειρία των Ουκρανών στον συγκεκριμένο τομέα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Magura V5 και Sea Baby

Το Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) και Sea Baby είναι μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) που αποτελούν τον πυρήνα των ουκρανικών επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Το Magura V5 είναι ένα πολυμορφικό UAV επιφανείας μήκους περίπου 5,5 μ., με ισχυρό κινητήρα και υδροδυναμική γάστρα ικανή για ταχύτητες άνω των 40 κόμβων. Σύμφωνα με το Naval News το Magura V5 έχει μεταφορική ικανότητα εκρηκτικής κεφαλής περίπου 300 κιλών κάτι που το κάνει να μοιάζει με την σύγχρονη μορφή ενός μη επανδρωμένου πυρπολικού, ικανό να βυθίσει μια μεγάλη μονάδα επιφανείας. Το Magura V5 φέρεται να έχει αυτονομία δεκάδων ωρών, ενώ χρησιμοποιεί GNSS/αδρανειακή πλοήγηση και οπτικά συστήματα για καθοδήγηση. Τo USV αυτού του τύπου έχει χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις «αυτοκτονίας» κατά κύριων και βοηθητικών μονάδων του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας και σε αποστολές αναγνώρισης.

Credits: gur.gov.ua

Το Sea Baby, παρά το όνομά του, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό στα χαρακτηριστικά του από το Magura V5. Είναι ταχύτερο, καθώς σύμφωνα με το Naval News είναι ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 40 κόμβων, έχει ακτίνα δράσης 1.000 χιλιόμετρα ενώ φέρεται ικανό να οπλιστεί με πολεμική κεφαλή 850 κιλών που αντιστοιχεί στην εκρηκτική ύλη μιας τορπίλης ικανής να βυθίσει με ένα μόνο πλήγμα μια μεγάλη κύρια μονάδα επιφανείας άνω των 5.000 τόνων.

Sea Baby USV (Credit: SBU)

Το Sea Baby, κατά την ουκρανική πλευρά, πιστώνεται την πρώτη στα πολεμικά χρονικά κατάρριψη ελικοπτέρου από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από USV στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου.

Η ρωσική αντίδραση και η απειλή της Ζαχάροβα

Το βέβαιο είναι ότι, παρά το πέπλο μυστικότητας που καλύπτει τις προχωρημένες συζητήσεις, οι επαφές ανάμεσα σε ελληνικές εταιρείες (που έχουν τεχνογνωσία σε ηλεκτρονικά και οπτικά συστήματα) και την ουκρανική πλευρά αναμένεται να πυκνώσουν. Η συμπαραγωγή USV, η οποία αποτελεί ξεχωριστή πρόβλεψη στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών της Ελλάδας, αναδεικνύεται πλέον σε κεντρικό σημείο της ελληνο-ουκρανικής αμυντικής συνεργασίας.