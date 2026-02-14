Απάντηση Ζαχάροβα σε Ζελένσκι: «Παραλήρημα ενός άρρωστου ανθρώπου»

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε τις πρόσφατες δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «παραλήρημα ενός άρρωστου ανθρώπου», υποστηρίζοντας ότι αποτελούν ένδειξη πως δεν βρίσκεται σε «νηφάλια κατάσταση».



Σε τοποθέτησή της προς τα μέσα ενημέρωσης, η Ζαχάροβα ανέφερε: «Αυτό που λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί δήλωση. Είναι παραλήρημα ενός άρρωστου ανθρώπου, ένδειξη διαταραγμένης νοοτροπίας», σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Ουκρανού προέδρου σχετικά με την επ’ αόριστον αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία. Όπως σημείωσε, «υπάρχουν πολυάριθμες αποδείξεις που το επιβεβαιώνουν».



Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι παρουσιάζει αντιφατική στάση απέναντι στις εκλογές: «Πρώτα καλεί όλους να οργανώσουν τη διαδικασία και στη συνέχεια, μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλάζει γνώμη ή τις αναβάλλει. Είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει».