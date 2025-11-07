«Τι εννοείτε με τις πυρηνικές δοκιμές;»: Εξηγήσεις από τις ΗΠΑ για τις δηλώσεις Τραμπ ζητά η Μόσχα

Η Μόσχα ζητά από την Ουάσιγκτον να αποσαφηνίσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών, με το δεδομένο ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε σοβαρές αντιδράσεις από άλλες χώρες.

Τις σχετικές δηλώσεις έκανε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν αμέσως σε δοκιμές πυρηνικών όπλων, έπειτα από 33 χρόνια. Αλλά έκτοτε κανείς δεν έχει αποσαφηνίσει αν ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε για επανάληψη πυρηνικών δοκιμών, για δοκιμές πυραύλων με πυρηνικές ικανότητες ή οτιδήποτε άλλο.

Με δεδομένη αυτή την έλλειψη σαφήνειας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για την προετοιμασία σχεδίων για την πραγματοποίηση πυρηνικής δοκιμής σε απάντηση τυχόν αμερικανικής πυρηνικής δοκιμής.

Καμία πυρηνική δύναμη δεν έχει πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή εδώ και τρεις δεκαετίες - με την εξαίρεση της Βόρειας Κορέας (έξι φορές ανάμεσα στο 2006 και το 2017). Η Ρωσία έχει σταματήσει τις πυρηνικές δοκιμές από το 1990, οι ΗΠΑ από το 1992 και η Κίνα από το 1996.