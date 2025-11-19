Πρόταση-σοκ από τον πρόεδρο της Airbus: Καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν πυρηνικά

Αίσθηση σε πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους προκαλεί η πρόταση-βόμβα από τον πρόεδρο της Airbus Ρενέ Όμπερμαν, που κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα.

Η Ευρώπη νιώθει όλο και εντονότερα την απειλή της Ρωσίας και μετά τις Πολωνία και Γερμανία που προειδοποιούν για την ρωσική επιθετικότητα έρχεται ο πρόεδρος του αεροδιαστημικού γίγαντα να χτπήσεις καμπανάκι κινδύνου για την απειλή που θέτουν οι ρωσικοί πύραυλοι Iskander που έχουν αναπτυχθεί στο Καλίνινγκραντ και μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Η αχίλλειος πτέρνα μας φαίνεται να είναι αυτό με το οποίο μας απειλεί αρκετά δημόσια η Ρωσία: Αυτό σημαίνει 500 και πλέον τακτικές πυρηνικές κεφαλές σε πυραύλους Iskander 26 που βρίσκονται ακριβώς μπροστά στην πόρτα μας στο Καλίνινγκραντ, εκτός από νέους που αναπτύχθηκαν στη Λευκορωσία», δήλωσε σήμερα ο Όμπερμαν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Βερολίνου.

«Η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και άλλα πρόθυμα ευρωπαϊκά κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα κοινό και σταδιακό πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής, συμπεριλαμβανομένου σε μεγάλο βαθμό του τακτικού επιπέδου. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα τεράστιο σημάδι αποτροπής», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό των σχολίων του Όμπερμαν, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία δεν έχει δει τελευταία αλλαγή στην πυρηνική στάση της Ρωσίας.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε αναβρασμό τις τελευταίες ημέρες και οι δηλώσεις του προέδρου της Airbus είναι απλά το «κερασάκι στην τούρτα».

Ο Αρχηγός του πολωνικού στρατού μιλά για υβριδικό πόλεμο

Στη συνέντευξη στο Πολωνικό Ραδιόφωνο, ο Στρατηγός Κουκούουα ρωτήθηκε επίσης για την κατεστραμμένη σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβίας-Λούμπλιν στην πόλη Μίκα (Επαρχία Γκάρβολιν, Βοϊβοδάτο της Μαζοβίας). «Αν κάποιος έχει βρεθεί σε πόλεμο, γνωρίζει ότι αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι πόλεμος, είναι όντως μία προπολεμική κατάσταση ή κάτι που ονομάζουμε κοινώς υβριδικό πόλεμο», είπε στη συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε προτού ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε συμβεί πράξη δολιοφθοράς και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε υποστεί ζημιά από εκρηκτικό μηχανισμό.

Πιστόριους: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

ΟΙ δηλώσεις του Πολωνού Αρχηγού ΓΕΕΘΑ έρχονται να «κουμπώσουν» με όσα δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας. Ο Μπόρις Πιστόριους εξέρασε την πεποίθησή του ότι μια σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας πριν από το 2029 είναι αναπόφευκτη, αναφερόμενος στις θεωρίες στρατιωτικών αναλυτών που ισχυρίζονται ότι η Ευρώπη ίσως να έζησε φέτος το τελευταίο της «ειρηνικό» καλοκαίρι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους υποστήριξε «πάντα λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί το 2029. Ωστόσο, τώρα υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι είναι πιθανό ήδη από το 2028, και ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν μάλιστα ότι βιώσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Πιστόριους σημείωσε επίσης ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ για πιθανή αντιπαράθεση με τη Ρωσία καθώς ο πόλεμος δεν είναι θεωρητικός. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι επί του παρόντος η συμμαχία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες αποτροπής, συμπεριλαμβανομένων τόσο συμβατικών όσο και πυρηνικών μέσων. Όπως υποστήριξε, αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας, παρά την αύξηση των εντάσεων.