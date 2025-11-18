Η Αμοργός στο επίκεντρο: Ο «Φρουρός του Ωκεανού» καταπλέει στο νησί – Σε ισχύ το «Αμοργόραμα»

Σε μια στιγμή με έντονο συμβολισμό αλλά και ουσία για το μέλλον των θαλασσών μας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου βρέθηκε σήμερα στην Αμοργό, με αφορμή την επίσημη έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που «θωρακίζει» την πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» . Μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τους ίδιους τους αλιείς του νησιού και εξελίχθηκε σε εθνικό και πλέον ευρωπαϊκό πρότυπο προστασίας θαλάσσιων πόρων.



Η άφιξη του υπουργού συνοδεύτηκε από υψηλόβαθμη παρουσία: τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βαγγέλη Κυριαζόπουλο, τον Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Καραΐσκο, τον πρόεδρο και τα μέλη του Επαγγελματικού Συλλόγου Αλιέων «Παναγία Χοζοβιώτισσα». Όλοι μαζί επιβιβάστηκαν στο Ocean Sentinel, το υπερσύγχρονο πλοίο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), που κατέπλευσε χθες στο νησί και αναλαμβάνει ρόλο «εγγυητή» στις νέες Ζώνες Περιορισμού Αλιείας.

Εκεί, στο κατάστρωμα, ο κ. Παπασταύρου ενημερώθηκε από την Εκτελεστική Διευθύντρια του EFCA, Dr. Susan Steele, για την επιχειρησιακή δυναμική του Ocean Sentinel — ενός πλοίου που μόνο το 2024 πραγματοποίησε 4.500 επιθεωρήσεις, εκπαιδεύοντας παράλληλα επαγγελματίες εντός του σκάφους. Η Steele μίλησε για «ίσους κανόνες στην αλιεία της Μεσογείου», αλλά και για τις θεαματικές αυξήσεις, όπως αυτή του γαλάζιου τόνου, αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών.

Γρ. Τύπου ΥΠΕΝ

«Βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο»

Με την ενημέρωση να ολοκληρώνεται, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου προχώρησε σε δήλωση με έντονο τόνο ευθύνης: «Σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το Προεδρικό Διάταγμα για το «Αμοργόραμα». Μια εμβληματική πρωτοβουλία των ψαράδων της Αμοργού που θέτει περιορισμούς για να προστατεύσει τον θαλάσσιο πλούτο του νησιού. Μια δράση που ξεκίνησε από τη βάση από τους ίδιους τους ψαράδες και αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία, την Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία. Έχει βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο και αποτελεί μόνο την αρχή για όσα έρχονται στα θαλάσσια πάρκα του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου».

Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα

Από σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, το ΠΔ 73/2025 εφαρμόζεται επίσημα, εντάσσοντας την Αμοργό σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Μεταξύ άλλων προβλέπει:

Παύση αλιείας τον Απρίλιο και Μάιο, χρονική περίοδο κορύφωσης της αναπαραγωγής των ψαριών.

Καθαρισμό δυσπρόσιτων ακτών την ίδια περίοδο.

Μετάβαση σε πιο βιώσιμα αλιευτικά εργαλεία.

Ίδρυση τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής, όπου θα απαγορεύεται πλήρως το ψάρεμα.

Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο «νησιωτικό μοντέλο» που σχεδιάστηκε σε άμεση συνεργασία με τους ίδιους τους αλιείς, οι οποίοι ουσιαστικά ζήτησαν οι ίδιοι περιορισμούς για να διαφυλάξουν το μέλλον του επαγγέλματός τους.

Σταθμοί της επίσκεψης: Λιμεναρχείο, Αρχαιολογικός Χώρος Μινώας και ΕΠΑΛ

Νωρίτερα, ο υπουργός επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Αμοργού, όπου παρουσιάστηκε ο τρόπος επιτήρησης των θαλάσσιων ζωνών μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα του Λιμενικού.



Ακολούθησε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Μινώας, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στο πρόγραμμα βιοποικιλότητας ΒΙΑΣ ΙΙ, αλλά και στο ΕΠΑΛ Αμοργού, όπου οι μαθητές, ως επίσημοι «Πρεσβευτές του Αμοργοράματος», συμμετέχουν ενεργά στην περιβαλλοντική δράση του νησιού.