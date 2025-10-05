«Αμοργόραμα»: Οι ψαράδες δείχνουν τον δρόμο - «Δέκα ακόμα» στις Κυκλάδες προανήγγειλε ο πρωθυπουργός
Συζήτηση του Πρωθυπουργού με τους αλιείς της Αμοργού για το πρώτο μοντέλο θαλάσσιας προστασίας «από τη βάση προς τα πάνω».
Η Αμοργός γίνεται σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη αλιεία. Στην εκδήλωση παρουσίασης της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων Αμοργού Μιχάλη Κρόσμαν και τον Γραμματέα Γιάννη Ψακή, σε συντονισμό της Άντζελας Λάζου Dean (Blue Marine Foundation). Το μήνυμα ήταν καθαρό: το μοντέλο γεννήθηκε από τους ίδιους τους ψαράδες και τώρα η Πολιτεία το θεσμοθέτησε , με προοπτική επέκτασης.
Τι είναι το «Αμοργόραμα»
- Θεσμοθετημένο με Προεδρικό Διάταγμα.
- Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής & ερασιτεχνικής) σε ζώνη 1,5 ν.μ. από τις ακτές τον Απρίλιο–Μάιο (κομβικό δίμηνο αναπαραγωγής).
- Μόνιμη απαγόρευση στα Κατάπολα και στις νησίδες Γραμβούσα και Νικουριά.
- Άδειες & ιχνηλασιμότητα: από 1/6 έως 31/3 ψαρεύουν μόνο αδειοδοτημένα σκάφη με δορυφορικό εντοπισμό και ηλεκτρονική καταγραφή αλιείας–εκφόρτωσης.
«Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τους τοπικούς ψαράδες. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Το στίγμα Μητσοτάκη
Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μοντέλο που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, χωρίς «περιβαλλοντικό μαξιμαλισμό»: «Όχι να ψαρεύουμε λιγότερο, να ψαρεύουμε περισσότερο, αλλά ελεγχόμενα».
Παράλληλα, έθεσε στόχο: «τουλάχιστον δέκα ακόμα “Αμοργοράματα” στις Κυκλάδες», καλώντας ΜΚΟ, επιστημονικούς φορείς και τοπικούς συλλόγους σε τετραπλή “έλικα” συνεργασίας (επιστήμη–ΜΚΟ–πολιτεία–αλιείς).
Στο μέτωπο της εφαρμογής, προανήγγειλε:
- Ενισχυμένη επιτήρηση με Λιμενικό και σύγχρονη τεχνολογία.
- Fast track για επόμενες θεσμοθετήσεις: «Όχι 8 χρόνια, 8 μήνες».
- Χρηματοδοτικά εργαλεία από εθνικούς & ευρωπαϊκούς πόρους.
- Διασφάλιση ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους στο Αιγαίο.
Η φωνή των αλιέων
Ο Μιχάλης Κρόσμαν μίλησε για «επένδυση στο μέλλον»: κλείσιμο περιοχών σήμερα, περισσότερα αλιεύματα αύριο. Ο Γιάννης Ψακής έβαλε τον πήχη στη συλλογικότητα και τη φύλαξη: «Η επιτήρηση είναι το νούμερο ένα. Και λιγότερη γραφειοκρατία , αλλιώς κανείς δεν θα ξεκινήσει».
Οι αλιείς απέδωσαν κομβικό ρόλο στα ιδρύματα Blue Marine Foundation και Cyclades Preservation Fund, που κάλυψαν κενά και στήριξαν τη μελέτη, ζητώντας η Αμοργός να γίνει «ζωντανό εργαστήριο» για κλιματική αλλαγή, ξενικά είδη και νέες πρακτικές.
Το κυβερνητικό πλαίσιο
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου περιέγραψε τους τέσσερις πυλώνες: επιστήμη, αλιείς, κοινωνία πολιτών, πολιτεία. Υπογράμμισε δε ότι για την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα είναι η δημιουργία των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, «που δεν αφορούν μόνο προστασία περιβάλλοντος και πολιτισμού, αλλά αποτελούν και άσκηση κυριαρχίας», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας μίλησε για Προεδρικό Διάταγμα-ρεκόρ, ως παράδειγμα όταν υπάρχει πίστη και ευαισθησία.
Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το «Αμοργόραμα» με τα νέα Θαλάσσια Πάρκα (Νότιο Ιόνιο & Νότιες Κυκλάδες) και την ανάγκη πραγματικής, όχι «στα χαρτιά» προστασίας.
Γιατί αφορά όλους
Πέρα από την αλιεία, η πρωτοβουλία αναβαθμίζει το τουριστικό αποτύπωμα της Αμοργού, με αυθεντικές εμπειρίες όπως ο αλιευτικός τουρισμός, και εγγυάται ταυτότητα προορισμού με όρους βιωσιμότητας.
«Κανείς ψαράς δεν φαντάζεται τη θάλασσα άδεια», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, συνοψίζοντας το διακύβευμα.