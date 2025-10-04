«Αμοργόραμα», θαλάσσια πάρκα και ανάσα σε φόρους – Τι υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης στην Αμοργό

Διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Αμοργού με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών έβγαλε ειδήσεις: από την «ναυαρχίδα» της τοπικής προστασίας, το «Αμοργόραμα», μέχρι τα νέα θαλάσσια πάρκα, την αναβάθμιση υποδομών, τις διακομιδές υγείας και τις φοροελαφρύνσεις για τους μόνιμους κατοίκους.

Το μήνυμα Μητσοτάκη: «Το νερό μπήκε στο αυλάκι»

Ο πρωθυπουργός μίλησε για μια εμβληματική πρωτοβουλία από την κοινωνία των πολιτών –το «Αμοργόραμα»– που «αγκαλιάστηκε από τον Δήμο και θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση», με φιλοδοξία να αποτελέσει πανελλαδικό πρότυπο προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.



Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση για τη δημιουργία δύο μεγάλων Θαλάσσιων Πάρκων:

Νότιο Ιόνιο

Νότιες Κυκλάδες, με ανατολικό άκρο την Αμοργό, την Κίναρο και τα Λέβιθα

«Η ζώνη προστασίας αφορά τα χωρικά μας ύδατα και μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος», υπογράμμισε.

Χωροταξία με «κόφτη» στην εκτός σχεδίου

Στο μέτωπο της δόμησης ο Κυρ. Μητσοτάκης ήταν σαφής: περιορισμός της εκτός σχεδίου, λελογισμένες επεκτάσεις οικισμών και αυστηρή λογική για νέους δρόμους, «μόνο με ειδικούς λόγους» και χωρίς παράθυρα μελλοντικής δόμησης. Προτεραιότητα, όπως είπε, η εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού.

Υγεία: έργα, στελέχωση και «κόντρα στον χρόνο» για διακομιδές

Κέντρο Υγείας Αμοργού: επέκταση και πλήρης εκσυγχρονισμός μέσω Ταμείου Ανάκαμψης.

Στέγαση προσωπικού: αναγνώριση του κόστους ως κρίσιμου ανασταλτικού παράγοντα – «πιέζω για μόνιμους γιατρούς στις βασικές ειδικότητες».

Μεγάλη εκκρεμότητα: επανεξέταση πρωτοκόλλων διακομιδών από Υπ. Υγείας και ΕΚΑΒ. Στόχος, όπου ωφελεί τον ασθενή, απευθείας μεταφορά στην Αθήνα χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς.

Ενέργεια & Πολιτική Προστασία

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις: ο ΑΔΜΗΕ «τρέχει» πρόγραμμα 5 δισ. ευρώ. Η Αμοργός εντάσσεται στην προτεραιοποίηση για ενεργειακή ασφάλεια και μείωση κόστους.

Πυροσβεστικά οχήματα: «θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε» στο πλαίσιο της πανελλαδικής ανανέωσης στόλου, με έμφαση στην πολιτική προστασία των νησιών.

Φόροι: μισός ΕΝΦΙΑ τώρα, μηδενικός από το 2027 – το «ανοικτό» του ΦΠΑ

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι όλοι οι κάτοικοι της Αμοργού θα πληρώσουν -50% ΕΝΦΙΑ από το 2026 και μηδενικό ΕΝΦΙΑ από το 2027 – μέτρο που «πιάνει» 12.500 χωριά πανελλαδικά και 650 στις Κυκλάδες.

Για τον μειωμένο ΦΠΑ, άφησε θετικό παράθυρο: το νομικό πλαίσιο υπάρχει, «όταν βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος» η επόμενη προτεραιότητα θα είναι τα μικρά νησιά.

Ο Δήμαρχος Αμοργού: «Το νησί που γέννησε το Αμοργόραμα»

Ο δήμαρχος Ελευθέριος Καραΐσκος ευχαρίστησε για τη θεσμοθέτηση της πρωτοβουλίας των αλιέων, μιλώντας για πράξη στήριξης της νησιωτικότητας και ανάγκη να διασωθούν:

η φυσική ομορφιά, η σπάνια αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών, οι παραδόσεις και τα μνημεία. «Θέλουμε συνεργάτες που προχωρούν σε πράξεις», τόνισε.