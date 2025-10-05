Μητσοτάκης: Έτοιμη η Ελλάδα να συμβάλει σε διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη και σταθερή Γάζα

Από την Αμοργό ξεκίνησε σήμερα το πρωί το καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο νησί για να συναντήσει κατοίκους και φορείς του προγράμματος «Αμοργόραμα» — μιας πρωτοβουλίας που συνδέει την αλιεία με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. «Η παύση της αλιείας τους μήνες αναπαραγωγής, ο καθαρισμός των ακτών και η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών δείχνουν τον δρόμο για μια νέα σχέση σεβασμού με τη θάλασσά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διεθνές σκηνικό – «Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις της Χαμάς «σημαντικό βήμα», ζητώντας άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, τερματισμό των εχθροπραξιών και εντατικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με συμμάχους και εταίρους, έτοιμη να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για ένα βιώσιμο σχήμα διακυβέρνησης στη Γάζα και τη διατήρηση της προοπτικής δύο κρατών.

Οικονομία και φοροελαφρύνσεις – «Ανάχωμα στην ακρίβεια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο πακέτο μέτρων ύψους 1,7 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και αφορά πάνω από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες. Μεταξύ των παρεμβάσεων:

Ελαφρύνσεις φόρων για μισθωτούς και συνταξιούχους

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες χωριά

Μείωση ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά

Μηδενική φορολογία για νέους έως 25 ετών

Παράλληλα, παρουσίασε τη νέα ψηφιακή εφαρμογή taxcalc2025.minfin.gr, μέσω της οποίας κάθε πολίτης μπορεί να δει πόσο ωφελείται.

«Οι ελαφρύνσεις αυτές, μαζί με τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, είναι το μέρισμα της καλής πορείας της οικονομίας. Δεν εξαλείφουν την ακρίβεια, αλλά δημιουργούν ανάχωμα», είπε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ για μειωμένες τιμές σε 1.000 βασικά προϊόντα.

Ενέργεια και Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως σημείωσε, οι τιμές ενέργειας σταθεροποιούνται, ενώ τον Οκτώβριο τα τιμολόγια ρεύματος παραμένουν αμετάβλητα. Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις προανήγγειλε νέες εξαγγελίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ριζική αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων με νέο βαθμολόγιο, νέο μισθολόγιο και υπηρεσιακό πλαίσιο. «Δεν μπορεί να έχουμε εξαπλάσιους Ταγματάρχες από Επιλοχίες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η αναδιάρθρωση και το εξοπλιστικό πρόγραμμα —με νέες φρεγάτες Belharra και FREMM— αποτελούν «πατριωτική απάντηση» σε κάθε αμφισβήτηση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Μετανάστευση και αγορά εργασίας

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης, με στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε αγροτική παραγωγή, τουρισμό και κατασκευές. Παράλληλα, προωθούνται «έξυπνες βίζες» για υψηλής εξειδίκευσης εργαζόμενους.

Η ανεργία, όπως είπε, υποχώρησε στο 8,1%, με θετικά σημάδια για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ενεργοποιείται νέο πρόγραμμα 5.000 προσλήψεων ανέργων άνω των 50 ετών με επιχορήγηση έως 80%.

Υγεία, προσλήψεις και καθημερινότητα

Από 1ης Οκτωβρίου όλα τα νοσοκομειακά ραντεβού του ΕΣΥ εντάσσονται στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού, διαθέσιμο μέσω MyHealth και finddoctors.gov.gr.

Για το 2026 εγκρίθηκαν 20.000 νέες προσλήψεις γιατρού, νοσηλευτών, πυροσβεστών και στρατιωτικών.

Επιπλέον, θεσπίζεται απαλλαγή συμμετοχής στα φάρμακα για άτομα με αναπηρία όρασης άνω του 80%, μέτρο που χαρακτήρισε «θέμα αξιοπρεπούς διαβίωσης».

Ψηφιακές διευκολύνσεις και παιδεία

Μέσω της myAADE, οι ομογενείς μπορούν πλέον να υποβάλουν ψηφιακά αίτηση επιστροφής και υπαγωγής σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης, με 50% μείωση φόρου.

Παράλληλα, με τη νέα πλατφόρμα myrequests.pis.gr, οι Έλληνες γιατροί που απέκτησαν εξειδίκευση στις ΗΠΑ μπορούν να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα χωρίς εξετάσεις.

Στον χώρο της παιδείας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας απέκτησε δεύτερη φοιτητική εστία στη Σίνδο, που θα στεγάσει 180 φοιτητές από τον Δεκέμβριο.

Πολιτισμός και ασφάλεια

Το επιχειρησιακό σχέδιο «Αριάδνη» για τα ΜΜΜ, όπως είπε, έχει ήδη μειώσει τα περιστατικά παραβατικότητας κατά 60%, ενώ έγιναν πάνω από 1.500 συλλήψεις σε οκτώ μήνες.

Τέλος, αναφέρθηκε στα πολιτιστικά Master Plans που χαρτογραφούν τις δημιουργικές δυνάμεις σε 15 πόλεις και νησιά του Αιγαίου και της Βόρειας Ελλάδας, από τη Χίο και τη Ρόδο έως την Ξάνθη και τη Θεσσαλονίκη.

«Έτσι μπορούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού και να δώσουμε νέα προοπτική στις τοπικές κοινωνίες», κατέληξε ο πρωθυπουργός, ευχόμενος «Καλή Κυριακή σε όλους».