Κυριάκος Μητσοτάκης για Γάζα: Η Ελλάδα υπέρ των προσπαθειών προώθησης διαρκούς ειρήνης

Υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα στο πλαίσιο της πρότασης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ανάρτησή του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ χαιρέτησε την στάση της Χαμάς και τη δήλωσή της ότι αποδέχεται επί της αρχής την πρόταση για κατάπαυση του πυρός και ειρήνευση.

Hamas's statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Οι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας στη συνέχεια της ανάρτησης ότι «η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.