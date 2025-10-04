Αχτίδα φωτός στη Γάζα: Η Χαμάς ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη – Ισραήλ σε παύση πυρών

Η Χαμάς δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής έτοιμη να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό του διετούς πολέμου, ανταποκρινόμενη στο σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING: Hamas says ready to release all Israeli captives, discuss details of Trump plan



Το μήνυμα Τραμπ και η πρώτη αντίδραση Ισραήλ

Με ανάρτηση στο Truth Social λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα» υπογραμμίζοντας ότι «η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη».

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η απάντηση ήρθε λίγες ώρες αργότερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου : «Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι έτοιμη για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ, με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Σύμφωνα με το Army Radio, η ισραηλινή πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή στον στρατό να παγώσει την εκστρατεία για κατάκτηση της πόλης της Γάζας και να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο «ελάχιστο».

Σκηνές χαράς στη Γάζα

Μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, σκηνές ενθουσιασμού ξέσπασαν στον καταυλισμό αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιουνίς. «Το σώμα μου άρχισε να τρέμει και να ανατριχιάζει. Επιτέλους ο πόλεμος θα τελειώσει», δήλωσε στο AFP η Σάμα Αλ-Χου, κάτοικος του καταυλισμού. «Ελπίζουμε ότι οι βομβαρδισμοί και η καταστροφή θα σταματήσουν. Είμαστε εξαντλημένοι και αξίζουμε χαρά και ζωή», πρόσθεσε ο Παλαιστίνιος Μοάμεν Τζάσερ.

Η διεθνής διάσταση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την ανακοίνωση «ελπιδοφόρα», ενώ ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «ενθαρρυμένος». Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής, χαιρέτισε τη «συμφωνία» και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για τη συνέχιση των συνομιλιών.

Τα «αγκάθια» στη συμφωνία

Παρά τη θετική στάση, το κείμενο της Χαμάς δεν αναφέρεται στον αφοπλισμό της ή στην εξορία των μαχητών της – βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ. Ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης δήλωσε στο Al Jazeera ότι η παράδοση των ομήρων εντός 72 ωρών είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς δεν θα αφοπλιστεί «μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή».

Αιματηρή καθημερινότητα

Την Παρασκευή, τουλάχιστον 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, εκ των οποίων οι 31 στην πόλη της Γάζας.

Τα επόμενα βήματα

Ο Τραμπ έχει δώσει διορία στη Χαμάς έως την Κυριακή στις 18:00 (ώρα Ουάσιγκτον) να καταλήξει σε συμφωνία, προειδοποιώντας ότι «αν χαθεί αυτή η τελευταία ευκαιρία, η κόλαση θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς».