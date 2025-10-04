Γάζα: Εύθραυστη η συμφωνία – Νέα ισραηλινά πλήγματα και αγωνία για την ειρήνη

Μια κρίσιμη, αλλά εξαιρετικά εύθραυστη, φάση ξεκινά στη Γάζα, μετά την απάντηση της Χαμάς στο 20-σημείο σχέδιο ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο, που έχει ως πρωταρχικό στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του διετούς πολέμου, φάνηκε να κερδίζει δυναμική, καθώς έλαβε και την επίσημη έγκριση της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς.

Η Ισλαμική Τζιχάντ – που κρατά επίσης ομήρους – δήλωσε ότι «συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις», καθιστώντας την απάντηση της Χαμάς κοινή θέση των αντιστασιακών οργανώσεων. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται καθοριστική, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα.

REUTERS/Mahmoud Issa

Προειδοποίηση IDF: Μην επιστρέφετε στη βόρεια Γάζα

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους Παλαιστινίους να μην επιστρέφουν στην Πόλη της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

Η προειδοποίηση αυτή εκδίδεται αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, έπειτα από τη μερική αποδοχή του 20-σημείου σχεδίου του από τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου.

«Επείγουσα Ανακοίνωση και Προειδοποίηση προς Όλους τους Κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας. Η περιοχή που βρίσκεται βόρεια του Ουάντι Γάζα (Wadi Gaza) παραμένει επικίνδυνη ζώνη μάχης. Η παραμονή σε αυτή την περιοχή ενέχει σημαντικό κίνδυνο και, ως εκ τούτου, η οδός Ρασίντ (Rashid Street) παραμένει ανοιχτή για να μετακινηθείτε νότια», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε την επιστροφή στον βορρά ή την προσέγγιση περιοχών επιχειρήσεων των δυνάμεων του Στρατού Άμυνας οπουδήποτε στη Λωρίδα – ακόμα και στον νότο της».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ένταση και τον κίνδυνο, παρά τις αναφορές για μείωση των ισραηλινών επιθετικών επιχειρήσεων και τις διεθνείς πιέσεις για παύση πυρός.

Η οργή του Τραμπ: «Σταματήστε αμέσως τους βομβαρδισμούς»

Παρά το θετικό κλίμα των διαπραγματεύσεων, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει έκρυθμη. Ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωνε ότι η Χαμάς είναι «έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ», ρίχνοντας την ευθύνη για την καθυστέρηση στην ισραηλινή πλευρά, το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα το Σάββατο.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για να επιτύχει την ειρήνη, ζήτησε με οργισμένο τόνο από το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους Ομήρους ασφαλείς και γρήγορα!», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Δυστυχώς, τα ισραηλινά πυρά το Σάββατο (4/10) σκότωσαν έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερις σε σπίτι στην Πόλη της Γάζας, επιβεβαιώνοντας πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάπαυση πυρός.

Το δίλημμα του Νετανιάχου και η ετοιμότητα για τους ομήρους

Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα προετοιμάζεται για «άμεση εφαρμογή» της πρώτης φάσης του σχεδίου, η οποία αφορά την απελευθέρωση των ομήρων. Μάλιστα, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πολιτική ηγεσία έδωσε οδηγίες στον στρατό να μειώσει τις επιθετικές δραστηριότητες. Ωστόσο, ο αρχηγός του στρατού, στην επίσημη οδηγία του προς τις δυνάμεις, δεν ανέφερε ρητά τη μείωση των επιχειρήσεων.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τεράστιο εσωτερικό δίλημμα αφενός πίεση για ειρήνη με τις οικογένειες των 48 ομήρων (εκ των οποίων 20 εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί) και το κουρασμένο από τον πόλεμο κοινό να ζητούν την ολοκλήρωση της σύγκρουσης.

Αντιθέτως, τα ακροδεξιά μέλη του κυβερνητικού του συνασπισμού απαιτούν καμία χαλάρωση στην εκστρατεία εξάλειψης της Χαμάς.

Η ανάσα ελπίδας στη Γάζα

Παρά τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς, το σχέδιο Τραμπ και η αντίδραση της Χαμάς ανέβασαν το ηθικό στους κατοίκους της Γάζας, η οποία έχει μετατραπεί σε ερείπια.

«Είναι ευχάριστα νέα, σώζει όσους είναι ακόμα ζωντανοί... Είμαστε κουρασμένοι, ορκίζομαι στον Θεό, είμαστε κουρασμένοι, κουρασμένοι», δήλωσε ο Παλαιστίνιος Σαούντ Καρνέιτα, συνοψίζοντας την αγωνία ενός λαού που μετρά πάνω από 66.000 νεκρούς και αντιμετωπίζει λιμό λόγω της καταστροφής και των περιορισμών βοήθειας.

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για να φανεί αν το Ισραήλ θα υποχωρήσει στις πιέσεις Τραμπ και θα επιτρέψει την έναρξη της εφαρμογής του σχεδίου, ή αν η πολιτική πίεση των σκληροπυρηνικών θα τορπιλίσει την εύθραυστη αυτή ελπίδα.