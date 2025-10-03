Times of Israel: Το Κατάρ μεσολάβησε ώστε ο Τραμπ να δώσει διορία στη Χαμάς για το σχέδιο

Παράταση έως την Κυριακή για την οριστική απάντηση αποδοχής ή μη του σχεδίου των 20 σημείων για τη Γάζα έδωσε ο ο Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς το μεσημέρι της Παρασκευής 03/10.

Με αυστηρό τόνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε στην παλαιστινιακή ομάδα ότι εάν μέχρι την Κυριακή στις 18:00 (01:00 ώρα Ελλάδος) δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της τότε οι συνέπειες θα είναι «εφιαλτικές» για τον θύλακα.

Όμως, σύμφωνα με τους Times of Israel, η νέα διορία στη Χαμάς επιτεύχθηκε χάρη στον εμίρη του Κατάρ καθώς φαίνεται πως ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να δοθεί περισσότερος χρόνος από τις αρχικές 3-4 ημέρες που είχε αναφέρει την περασμένη Τρίτη μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο.

Το παρασκήνιο της παράτασης

Ωστόσο, με τον χρόνο να κυλάει, την Τετάρτη, πληροφορίες θέλουν τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, να τηλεφωνεί στον Τραμπ λέγοντάς του ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν ήταν επαρκές. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ισραηλινή ιστοσελίδα, του ζήτησε να παρατείνει το χρονικό διάστημα σε μια εβδομάδα.

Αξιωματούχοι του Κατάρ δήλωσαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η Χαμάς πρέπει να συμβουλευτεί όλες τις παρατάξεις στη Γάζα, καθώς η είναι η μόνη που κρατά ομήρους, αναφέρει το Channel 12.

Οι Καταριανοί υποστήριξαν επίσης ότι η επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας της Χαμάς με έδρα τη Γάζα και των αξιωματούχων της στο εξωτερικό απαιτεί χρόνο - κάτι που ένας ανώνυμος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αμφισβήτησε.

Έτσι λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε στην παράταση της προθεσμίας, ωστόσο, όχι για όσο χρονικό διάστημα είχε ζητήσει ο Αλ Θάνι.

Πάντως, νωρίτερα, οι Times of Israel, επικαλούμενοι έναν ο ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο Channel 12 ανέφεραν ότι η Χαμάς σκέφτεται να απαντήσει θετικά στην πρόταση των ΗΠΑ, ζητώντας παράλληλα μια σειρά από τροποποιήσεις και διευκρινίσεις. Πάντως, υπολογίζεται ότι τελική της απάντηση είναι πιθανό μέσα στο Σαββατοκύριακο, πριν λήξει η προθεσμία του Τραμπ.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε ότι η Χαμάς επιδιώκει να εξασφαλίσει τροποποιήσεις στη συμφωνία που θα αποτρέψουν την εξέλιξη ενός σεναρίου παρόμοιου με την κατάσταση στον Λίβανο, όπου ισχύει εκεχειρία από τον Νοέμβριο του 2024, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που θεωρεί στόχους της Χεζμπολάχ σε σχεδόν καθημερινή βάση έκτοτε.

Λίβιτ: Οι συνέπειες θα είναι τραγικές αν η Χαμάς δεν δεχτεί το σχέδιο

Πάντως, αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Καρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του λευκού Οίκου επανέλαβε σε αυστηρό τόνο το τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ακούσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών δυνατά και καθαρά. Η Χαμάς έχει την ευκαιρία να αποδεχτεί αυτό το σχέδιο και να προχωρήσει με ειρηνικό και ευημερούντα τρόπο στην περιοχή», ανέφερε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου.

«Αν δεν το κάνουν, οι συνέπειες δυστυχώς θα είναι πολύ τραγικές», προσέθεσε η Λίβιτ.