Νέα σελίδα για τη Γάζα: Γιατί η Χαμάς αντέδρασε θετικά στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου

Ένα νέο κεφάλαιο ενδέχεται να ανοίξει στο πολύμηνο αιματηρό μέτωπο της Γάζας, καθώς η Χαμάς εμφανίζεται διατεθειμένη να μπει σε άμεσο διάλογο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στη βάση της πρότασης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η οργάνωση, σε δήλωσή της το Σάββατο, ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, στηριζόμενη στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης. Η απάντηση ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά το αυστηρό τελεσίγραφο Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε πως εάν η πρότασή του δεν γίνει δεκτή μέχρι την Κυριακή, «οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές».

Το σχέδιο και η πρόταση της Χαμάς

Η Χαμάς δηλώνει διατεθειμένη να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια νέα παλαιστινιακή αρχή τεχνοκρατών, η οποία θα στηρίζεται σε εθνική συναίνεση και περιφερειακή υποστήριξη. Η κίνηση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη πολιτική μεταβολή στην περιοχή από το 2007, όταν η οργάνωση ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της Γάζας.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και ανταλλαγή αιχμαλώτων: η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους – ζωντανούς και νεκρούς – με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων. Υπολογίζεται ότι 48 όμηροι παραμένουν στα χέρια της οργάνωσης, εκ των οποίων περίπου 20 θεωρούνται ζωντανοί.

Η πρόταση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πολιτικής μετάβασης στη Γάζα, υπό διεθνή εποπτεία, που θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών Ισραήλ – Παλαιστινίων.

Οι αντιδράσεις Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως η κυβέρνηση του Ισραήλ προετοιμάζεται να εφαρμόσει την πρώτη φάση του σχεδίου, με επίκεντρο την απελευθέρωση των ομήρων. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έλαβαν οδηγίες να μεταβούν σε πιο αμυντική στάση, περιορίζοντας την πολιορκία της πόλης της Γάζας, χωρίς όμως να ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε δήλωσή του από τον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε τη στάση της Χαμάς «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» και τόνισε πως «ίσως βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια διαρκή ειρήνη». Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να παύσει άμεσα τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Επιφυλάξεις και σκεπτικισμός

Παρά τη θετική ανταπόκριση, αναλυτές επισημαίνουν σε άρθρο-ανάλυση του BBC πως η δήλωση της Χαμάς δεν αναφέρεται στον αφοπλισμό της οργάνωσης ούτε σε ρητή δέσμευση για μακροχρόνια εκεχειρία — ζητήματα κρίσιμα για το Ισραήλ. Επίσης, η επιθυμία της να διατηρήσει ρόλο στις μελλοντικές πολιτικές διεργασίες προκαλεί επιφυλάξεις στο Τελ Αβίβ.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται καθοριστική. Αν η Χαμάς κινηθεί πράγματι προς τον συμβιβασμό, θα πρόκειται για την πιο σημαντική διπλωματική εξέλιξη στη Γάζα των τελευταίων ετών. Αν όμως αποδειχθεί τακτικός ελιγμός, ο κύκλος της βίας κινδυνεύει να ξανανοίξει — με απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.