Όλα τα βλέμματα στο Κάιρο – Αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχθώ καμία καθυστέρηση»

Νέο αυστηρό μήνυμα προς τη Χαμάς απηύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ήδη εκφράσει θετική στάση απέναντι στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναμένεται να ξαναρχίσουν εντός των επόμενων ημερών στην Αίγυπτο, με στόχο την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη σταδιακή παύση των εχθροπραξιών.

Το αυστηρό μήνυμα Τραμπ

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Χαμάς να προχωρήσει άμεσα στη συμφωνία, προειδοποιώντας πως η ευκαιρία για ειρήνη δεν θα παραμείνει ανοιχτή για πολύ:

«Εκτιμώ το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάνε χαμένα. Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα θέσει ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!».

Το συγκεκριμένο μήνυμα ήρθε λίγες ώρες μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στην πρόταση των ΗΠΑ, με την οργάνωση να δηλώνει πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς κρατούμενους, ζωντανούς και νεκρούς, και να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε μια νέα παλαιστινιακή αρχή τεχνοκρατών.

Τα σημεία διαφωνίας

Παρά την πρόοδο, παραμένουν κρίσιμα ζητήματα προς επίλυση, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Ισραήλ και οι εγγυήσεις ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα επαναληφθούν μετά την απελευθέρωση των ομήρων.

Την ίδια ώρα, νέες αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην πόλη της Γάζας, παρά την έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία.

Διπλωματικός πυρετός στην Αίγυπτο

Στο Κάιρο αναμένεται να μεταβούν τις επόμενες ώρες ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και στενός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου. Οι δύο αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου, με στόχο την οριστικοποίηση των τεχνικών και πολιτικών λεπτομερειών της συμφωνίας.

Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι υπάρχει «πραγματική δυναμική» για τον τερματισμό του πολέμου, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται πως τίποτα δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί.

Ο πρόεδρος Τραμπ, που έχει εμπλακεί προσωπικά στη διαδικασία, εμφανίζεται αισιόδοξος ότι «η Γάζα μπορεί να γνωρίσει ξανά ειρήνη», προειδοποιώντας ωστόσο πως «η υπομονή της διεθνούς κοινότητας εξαντλείται».