Ο Τραμπ αποκάλυψε το «ντιλ» για τη Γάζα: Πώς θα αποχωρήσει ο στρατός του Ισραήλ - Χάρτης

Τη «γραμμή αποχώρησης» του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ δεδομένου πως συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στις διαπραγματεύσεις που ξεκινούν στην Αίγυπτο.

Ειδικότερα, σε νέα του ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι, μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ αποδέχθηκε την «αρχική γραμμή αποχώρησης» που οι ΗΠΑ έχουν ήδη κοινοποιήσει και στη Χαμάς — συνοδεύοντας την ανακοίνωση με χάρτη της προτεινόμενης ζώνης απομάκρυνσης.

Όπως έγραψε ο Τραμπ, «μόλις η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση του πυρός θα είναι άμεσα ενεργή, η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων θα αρχίσει και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση αποχώρησης, που θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ετών καταστροφής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία προβλέπει την άμεση εφαρμογή εκεχειρίας μόλις παραληφθεί η θετική επιβεβαίωση από τη Χαμάς και την ταχεία έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής: απελευθέρωση ζωντανών ομήρων εντός 72 ωρών και επιστροφή των σορών όσων θεωρούνται νεκροί, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους στην πατρίδα»

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι η απελευθέρωση ομήρων οφείλεται στην «εντατική στρατιωτική και διπλωματική πίεση» και επανέλαβε πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη στήριξη και γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα διαπραγματεύσεων υπό τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ να μεταβεί στο Κάιρο για την οριστικοποίηση των τεχνικών λεπτομερειών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας — στόχους που, όπως προειδοποίησε, θα επιδιωχθούν «είτε διπλωματικά είτε με στρατιωτικά μέσα αν χρειαστεί».

"We will bring all the hostages home."



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says all the hostages - "those who are alive and those who have passed away" - will be returned during the upcoming Feast of Tabernacles.



Πολιτικές αντιδράσεις και αβεβαιότητες

Όλα αυτά την ώρα που ενώ γεννιούνται προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου, δημιουργούνται και ερωτήματα. Παραμένουν ανοικτά κρίσιμα σημεία, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης και οι εγγυήσεις για μόνιμη εκεχειρία. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η τελική έκβαση εξαρτάται από τη σαφή και πλήρη αποδοχή της Χαμάς και την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών όρων που θα συζητηθούν στο Κάιρο.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά — η επόμενη ημέρα θα δείξει εάν η τρέχουσα δυναμική θα οδηγήσει πράγματι σε έμπρακτη αποκλιμάκωση και στην επιστροφή ομήρων.