Νέο μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Χαμάς: «Ή τώρα ή ποτέ» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Νέο μήνυμα με αποδέκτες το Ισραήλ και τη Χαμάς έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων.



Τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10/2025), ο Τραμπ ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία από τη μαζική συγκέντρωση στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούσαν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης του.



Η εικόνα, τραβηγμένη από ψηλά, δείχνει το πλήθος να κρατά ένα μεγάλο πανό με το σύνθημα «Τώρα ή ποτέ» – ένα σαφές μήνυμα προς Ισραήλ και Χαμάς ότι η ώρα των αποφάσεων έχει φτάσει.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 04 Oct 18:35 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/NTsR1ZF2Us — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Οι κρίσιμες συνομιλίες στο Κάιρο

Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται στην Αίγυπτο για να ξεκινήσουν κρίσιμες συνομιλίες με στόχο την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ.

Σύμφωνα με το Al-Qahera News,οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται έμμεσα στο Κάιρο, με τη διαμεσολάβηση της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ποιοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις

Η ισραηλινή αποστολή περιλαμβάνει τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, τον κυβερνητικό συντονιστή για το ζήτημα των ομήρων Γκαλ Χιρς, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Νετανιάχου Οφίρ Φαλκ, καθώς και ανώτερους αξιωματούχους της Σιν Μπετ και της Μοσάντ.

Από πλευράς ΗΠΑ, ο Τραμπ έχει ήδη στείλει στο Κάιρο τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον επικεφαλής διαπραγματευτή για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος, προειδοποιώντας ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστερήσεις από τη Χαμάς».

«Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα προς μια συμφωνία — αλλιώς όλα θα χαθούν», τόνισε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον Τραμπ, με την επιβεβαίωση της Χαμάς θα ενεργοποιηθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων, ενώ θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επόμενη φάση αποχώρησης.



«Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά στο τέλος μιας τραγωδίας 3.000 ετών», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.