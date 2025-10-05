«Στόλισε» Νετανιάχου ο Τραμπ από το τηλέφωνο: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ...α αρνητικός;»

Έντονη ήταν η τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Παρασκευή, μετά τη μερική αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα από τη Χαμάς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εξέλιξη «καλή είδηση», ενώ ο Νετανιάχου υποστήριξε πως δεν υπάρχει τίποτα να πανηγυρίσουν.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου μόλις έλαβε την απάντηση της Χαμάς, την οποία θεώρησε θετική ένδειξη για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήταν ψυχρή. «Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπάρχει λόγος για εορτασμούς και ότι η απάντηση της Χαμάς δεν σημαίνει τίποτα» ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση της συνομιλίας.

«Αυτή είναι νίκη, δέξου τη»



Η απάντηση του Τραμπ ήταν έντονη: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός. Αυτή είναι νίκη, δέξου τη», φέρεται να είπε.



Στην επίσημη απάντησή της, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, ζητώντας ωστόσο διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε κλειστή σύσκεψη, χαρακτήρισε την απάντηση «απόρριψη» του σχεδίου Τραμπ και τόνισε την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Χαμάς απάντησε θετικά.



Αντίθετα, ο Τραμπ εξέλαβε τη στάση της Χαμάς ως «παράθυρο ευκαιρίας» και θεώρησε πως υπάρχει περιθώριο για συμφωνία. Όπως αποκάλυψε, είπε στον Νετανιάχου ότι αυτή είναι «η ευκαιρία του για νίκη» και πως «τελικά συμφώνησε». «Είναι εντάξει με αυτό. Πρέπει να είναι εντάξει. Δεν έχει άλλη επιλογή», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του.



Λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα -και λίγες ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου έδωσε σχετική εντολή.

Κοινή γραμμή παρά τις διαφωνίες



Το Σάββατο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού προσπάθησε να δείξει πλήρη ταύτιση με την Ουάσινγκτον, δημοσιοποιώντας βίντεο όπου ο Νετανιάχου επαινεί τον Τραμπ και υπογραμμίζει τα σημεία στα οποία συμφωνούν. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η τηλεφωνική συζήτηση της Παρασκευής ήταν ιδιαίτερα τεταμένη.



Παρά τις διαφωνίες, οι δύο πλευρές φαίνεται να κατέληξαν σε κοινή γραμμή. «Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη, και αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Η αμερικανική διοίκηση εργάζεται ήδη στενά με το Ισραήλ για να το επιτύχει», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.



Το Σάββατο, ο Τραμπ συνέχισε τις δημόσιες πιέσεις και προς τις δύο πλευρές, προειδοποιώντας τη Χαμάς να μην καθυστερεί τη διαδικασία, διαφορετικά η πρόταση θα αποσυρθεί. Παράλληλα, πέτυχε τη συμφωνία του Ισραήλ σε έναν επικαιροποιημένο χάρτη για την αρχική αποχώρηση των στρατευμάτων από τμήματα της Γάζας.



Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, με τη συμμετοχή των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που θα επιχειρήσουν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία εντός της εβδομάδας.

«Παραδώστε τον έλεγχο της Γάζας»

Σε μήνυμά του προς τον δημοσιογράφο του CNN Τζέικ Τάπερ, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατηγορηματικός: «Πλήρης εξολόθρευση!», απάντησε όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί εάν η Χαμάς επιμείνει να παραμένει στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.



Ο Τάπερ πίεσε τον πρόεδρο σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο εκεχειρίας των 20 σημείων, επικαλούμενος τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος υποστήριξε ότι η οργάνωση ουσιαστικά απέρριψε το σχέδιο, απαιτώντας «καμία αποστρατιωτικοποίηση, πλήρη παλαιστινιακό έλεγχο στη Γάζα και σύνδεση της απελευθέρωσης ομήρων με διαπραγματεύσεις».



«Κάνει λάθος;» ρώτησε ο Τάπερ. «Θα το μάθουμε. Μόνο ο χρόνος θα δείξει!!!» απάντησε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά πολλαπλά θαυμαστικά.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει «σύντομα» σαφή εικόνα για το αν η Χαμάς είναι πραγματικά δεσμευμένη στην ειρήνη. Στο ερώτημα αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει πλήρως την κατάπαυση του πυρός και το συνολικό όραμα της Ουάσινγκτον, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Ναι, για τον Μπίμπι».