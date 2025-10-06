Ισραηλινά ΜΜΕ: Μαζί με τους 27 Έλληνες ακτιβιστές θα απελαθεί και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Ανάμεσα στα 70 και πλέον άτομα διαφόρων εθνικοτήτων που θα απελαθούν σήμερα Δευτέρα από το Ισραήλ θα είναι και η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Τόσο η Τούνμπεργκ όσο και άλλοι ακτιβιστές από διάφορες χώρες συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα όταν έπλεαν προς τη Γάζα με τον στολίσκο του Global Sumud Flotilla, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι περισσότεροι από τους ακτιβιστές, αν όχι όλοι, θα απελαθούν και θα έρθουν στην Ελλάδα, μεταδίδουν οι Times of Israel, από όπου θα μπορούν να πάρουν πτήσεις για τις χώρες καταγωγής τους, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι κυβερνήσεις των χωρών.

Μεταξύ αυτών που θα απελαθούν σήμερα Δευτέρα είναι και οι 27 Έλληνες πολίτες, αλλά και 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και εννέα Σουηδοί. 21 Ισπανοί επέστρεψαν ξεχωριστά στην Ισπανία την Κυριακή, τονίζοντας ότι υπέστησαν κακομεταχείριση και ταπεινώσεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. «Η σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση επαναλαμβανόταν καθημερινά. Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας σφάλιζαν τα μάτια. Μας έδεναν χειροπόδαρα», είπε σε δημοσιογράφους ο Ραφαέλ Μπορέγο, μέλος του στόλου.

Την περασμένη Τετάρτη, το Ισραήλ αναχαίτισε τα πλοία του Global Sumud σε διεθνή ύδατα, προκειμένου να μην σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Οι επιβαίνοντες στα σκάφη ήταν πάνω από 470 και τέθηκαν υπό κράτηση σε φυλακές υψίστης ασφαλείας του Ισραήλ.

Το αεροσκάφος που θα μεταφέρει του απελαθέντες ακτιβιστές θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ και θα προσγειωθεί στην Αθήνα.

«Την έσυραν από τα μαλλιά, την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία»

Για κακομεταχείριση της Σουηδής Γκρέτας Τούνμπεργκ έκαναν λόγο δύο από τους ακτιβιστές του Global Sumud κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Δύο ακτιβιστές, η Μαλαισιανή Χαζουάνι Χέλμι και ο Αμερικανός Γουίντφιλντ Μπίβερ, είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι υπήρξαν μάρτυρες της κακομεταχείρισης που υπέστη η Τούνμπεργκ, λέγοντας ότι την έσπρωξαν και την ανάγκασαν να ενδυθεί μια ισραηλινή σημαία.

«Ήταν καταστροφικό. Μας συμπεριφέρθηκαν σαν να ήμασταν ζώα» είπε η 28χρονη Χέλμι, υποστηρίζοντας ότι δεν τους δόθηκε καθαρό φαγητό ή νερό και ότι κατασχέθηκαν τα φάρμακα και τα υπάρχοντά τους.

Ο Μπίβερ, 43 ετών, είπε ότι η συμπεριφορά απέναντι την Τούνμπεργκ ήταν «φρικτή» και ότι την χρησιμοποίησαν «για προπαγάνδα», περιγράφοντας ότι την έσπρωξαν σε ένα δωμάτιο όταν έφτασε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ.