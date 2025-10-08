Σάλος με την γκάφα της Γκρέτα Τούνμπεργκ: Μπέρδεψε ισραηλινό όμηρο με Παλαιστίνιο κρατούμενο

Σφοδρή κριτική δέχθηκε την Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα που συμμετείχε δυο φορές στους στολίσκους που έπλευσαν προς τη Γάζα θέλησε να δείξει την υποστήριξή της στον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα αναρτώντας ένα κείμενο στο Instagram. Στην ανάρτησή της παρέθεσε μια σειρά από φωτογραφίες ώστε να τονίσει την κακομεταχείριση που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και κέντρα κράτησης.

«Τα βάσανα των Παλαιστινίων κρατουμένων δεν είναι θέμα γνώμης — είναι γεγονός σκληρότητας και απανθρωπιάς. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να έχει σύνορα», έγραφε στην ανάρτησή της.

Ωστόσο, μια από τις φωτογραφίες απεικονίζει τον Ισραηλινό όμηρο Evyatar David, ο οποίος απήχθη την 7η Οκτωβρίου 2023 μετά την επίθεση της Χαμάς στο Φεστιβάλ μουσική Novi στο νότιο τμήμα της χώρας. Η εικόνα του είχε κάνει τον γύρο του κόσμου καθώς η παλαιστινιακή οργάνωση είχε δημοσιεύσει βίντεο, πριν από μερικούς μήνες, με δηλώσεις του μέσα από σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας.

Φυσικά το λάθος της σχολιάστηκε από πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση όμως προκάλεσε και την οργή των συγγενών του ομήρου, και πιο συγκεκριμένα της αδελφής του Yeela David η οποία σχολίασε: « «Στην έκτη φωτογραφία βάλατε τον αδελφό μου, που η Χαμάς λιμοκτόνησε σκόπιμα. Αυτός είναι ο Εβιατάρ Νταβίντ», σχολίασε και συνέχισε «Πρέπει να κάνετε έρευνα πριν δημοσιεύσετε πράγματα που δεν καταλαβαίνετε» κατέληξε.

Greta Thunberg a publié un post sur la "souffrance des prisonniers palestiniens" avec une image d'un otage israélien aux mains des terroristes du Hamas. pic.twitter.com/YwM2IARb8X — Albert Amgar🎗️ (@AlbertAmgar) October 8, 2025

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απελάθηκε από το Ισραήλ τη Δευτέρα 06/10 μαζί με άλλους 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla καθώς επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας που έχει επιβάλει το Ισραήλ.