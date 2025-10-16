Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Έβγαζαν σέλφι μαζί μου και με βασάνιζαν» - Τι λέει για την κράτηση στο Ισραήλ

Σε σοβαρές καταγγελίες για τη μεταχείρισή της από τις ισραηλινές Αρχές στη διάρκεια της σύλληψης και κράτησής της στο Ισραήλ, προχώρησε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, σε συνέντευξή της στη σουηδική εφημερίδα Aftonblattet.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ βρισκόταν στον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, μια πομπή δεκάδων πλοίων που έπλεαν τον Σεπτέμβριο προς τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστιακό θύλακα.

Τα πλοία του στολίσκου αναχαιτίστηκαν από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού σε μικρή απόσταση από τη Γάζα, με περίπου 500 ακτιβιστές να συλλαμβάνονται και να μεταφέρονται για κάποιες μέρες σε φυλακές στο Ισραήλ μέχρι που απελάθηκαν. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν και 27 Έλληνες.

Eurokinissi

Στη συνέντευξή της, η Τούνμπεργκ επιβεβαίωσε τις καταγγελίες πολλών άλλων ακτιβιστών που έκαναν λόγο για βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής τους.

«Με χτύπησαν και με κλώτσησαν», δήλωσε η 22χρονη Γκρέτα, όπως μεταφέρει το Politico. Πρόσθεσε δε ότι οι στρατιώτες «πέταξαν μια ισραηλινή σημαία από πάνω μου» προκειμένου να την ταπεινώσουν.

«Μετά μου έσκισαν το καπέλο με το βατραχάκι που φορούσα, το πέταξαν στο έδαφος, το ποδοπάτησαν και το κλώτσησαν λες και είχαν πάθει νευρική κρίση», είπε. Η Τούνμπεργκ ισχυρίστηκε ακόμα ότι τα χέρια της ήταν δεμένα με tire up και οι στρατιώτες έκαναν ουρά για να βγάλουν σέλφι μαζί της, ενώ έκοβαν τα προσωπικά της αντικείμενα με μαχαίρια.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετέχει και σε αυτήν την αποστολή αλληλεγγύης στη Γάζα. Φωτό: Reuters

Κάποια στιγμή, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εμφανίστηκε ενώπιον της ομάδας των ακτιβιστών και φώναξε: «Είστε τρομοκράτες. Θέλετε να σκοτώσετε μωρά των Εβραίων».

«Υπάρχουν πολλά που δεν θυμάμαι», πρόσθεσε. «Τόσα πολλά συνέβαιναν ταυτόχρονα. Είσαι σε κατάσταση σοκ».

Φωτό: Reuters

Επέστρεψαν την βαλίτσα της με την ένδειξη «πόρνη»

Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, η Τούνμπεργκ ισχυρίστηκε ότι οι δεσμοφύλακες απειλούσαν συχνά να «βάλουν αέριο» στους ακτιβιστές μέσα στα κελιά τους. Η Τούνμπεργκ πρόσθεσε ότι ήταν απομονωμένη στο δικό της κελί, το οποίο ήταν γεμάτο έντομα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε στο αίτημα του Politico για σχόλια. Πάντως, κατά τη διάρκεια της κράτησης της Τούνμπεργκ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς για βασανιστική μεταχείριση της ίδιας και άλλων ακτιβιστών ως «θρασύτατα ψέματα».

Οι αξιωματούχοι της σουηδικής πρεσβείας χρειάστηκαν μέρες για να συναντηθούν με τους Σουηδούς πολίτες που βρίσκονταν υπό κράτηση στο Ισραήλ, σημείωσε ακόμα η Γκρέτα Τούνμπεργκ, προσθέτοντας ότι έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για τη μεταχείριση των συλληφθέντων.

Ερωτηθείσα για τους ισχυρισμούς της Τούνμπεργκ, η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε στην Aftonbladet ότι οι ακτιβιστές «εξέθεσαν τους εαυτούς τους σε μεγάλο κίνδυνο» συμμετέχοντας στην αποστολή του στολίσκου.

Η Τούνμπεργκ αφέθηκε ελεύθερη μετά από 5 ημέρες και απελάθηκε άμεσα, ενώ ταξίδεψε μέσω Ελλάδας για την πατρίδα της. Όπως είπε, η βαλίτσα της, της επιστράφηκε με την ένδειξη «πόρνη» και άλλες βωμολοχίες γραμμένες πάνω της.